सिंचाई पानी की मांग पर किसानों का धरना सातवें दिन भी जारी, वार्ता विफल

किसानों ने कहा कि जब तक उनके हक का पूरा सिंचाई पानी नहीं दिया जाएगा, तब तक धरना स्थल से हटने का सवाल ही नहीं उठता। किसानों का आरोप है कि नहर प्रशासन द्वारा लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा, जिससे फसलों के सूखने का खतरा बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले छह दिनों से किसान इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर जीरो आरडी क्षेत्र में धरने पर बैठे हैं। दूर-दराज के गांवों से किसान लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि जैसलमेर जोन अंतिम छोर होने के कारण उन्हें हर बार सिंचाई पानी से वंचित रखा जाता है, जबकि ऊपर के क्षेत्रों में भरपूर पानी छोड़ा जा रहा है। धरने में किसान नेता साहबान खां, लुंबा राम, अचलाराम चौधरी, तगाराम भांभू, गणेश काकड़, भंवरूराम सारण, जवाहरनगर सरपंच प्रतिनिधि किरताराम, निजाम खां, टिकुराम प्रधान प्रतिनिधि गिड़ा, इंदरपाल बिश्नोई, चूनाराम भील, पप्पूराम भील, जोगाराम मेघवाल, पोकर बिश्नोई, हनुमान बिश्नोई, पनाराम सियाग, बिरधाराम, सद्दाम हुसैन बाहला, यासीन बाहला, रावताराम सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।