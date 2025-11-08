बिजली कटौती से किसान परेशान, जीएसएस का किया घेराव

बिजली कटौती से परेशान बड़ी संख्या में किसान शनिवार को लोहटा गांव के जीएसएस पर एकत्रित हुए। कंभीरखां, शेरखां, चंदनसिंह जसोड़, अजीजखां, सुखराम विश्नोई, शैतानसिंह, देवाराम, रमजानखां, भुट्टेखां, खेतसिंह, आडतखां सहित बड़ी संख्या में किसानों ने जीएसएस का घेराव करते हुए नारेबाजी की। करीब दो घंटे तक विरोध प्रदर्शन के बाद डिस्कॉम के सहायक अभियंता मनीष कुमार व कनिष्ठ अभियंता राहुल गर्ग ने किसानों से मोबाइल पर बातचीत की। उन्होंने दो दिन में समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। जिस पर किसानों ने धरना समाप्त करते हुए बताया कि यदि दो दिन में समस्या का समाधान नहीं होता है तो उनकी ओर से आंदोलन तेज किया जाएगा।