फतेहगढ़: उपखंड कार्यालय पर किसानों का प्रदर्शन, कृषि कनेक्शन जारी नहीं करने पर रोष

फतेहगढ़ क्षेत्र के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रर्दशन किया। उन्होंने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्री मांगपत्र सौंपा। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जोर-शोर से नारेबाजी की। साथ ही फतेहगढ़ क्षेत्र के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि डिस्कॉम के अधिकारी क्षेत्र के किसानों के खेतों में ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं। यदि कार्रवाई करनी है तो अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए। किसान प्रतिनिधियों ने बताया कि फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र में 2500 से 3000 कृषि कनेक्शन बकाया हैं।
इस संबंध में ज्ञापन किसान संघर्ष समिति फतेहगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष कूंपसिंह के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी भरतराज को दिया गया, जिसमें किसानों की विभिन्न मांगों पर तत्काल सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि एक सप्ताह में मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
किसानों की प्रमुख मांगों में वर्ष 2018 की उन विद्युत पत्रावलियों पर प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कनेक्शन देना शामिल है, जिनकी डिमांड 2023 में जमा कराई जा चुकी है। इसके साथ ही, एससी-एसटी स्पेशल और सुपर स्पेशल श्रेणी के विद्युत कनेक्शन तत्काल प्रभाव से बहाल करने की मांग भी की गई। किसानों ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 6 घंटे की निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने फतेहगढ़ सर्किल में प्रक्रियाधीन 33 केवी, 132 केवी और 220 केवी जीएसएस को युद्धस्तर पर चालू करने तथा अन्य योजनाओं के तहत स्वीकृत सभी कृषि कार्यों को भी शुरू करने की भी मांग रखी। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह, दीनाराम, वीर सिंह, प्रभु सिंह, मिश्री सिंह, सवाई राम, राजू दान, उत्तम सिंह, वीरसिंह, धनसिंह, गोपालसिंह, बिशनसिंह, अनूपसिंह, रोजे खान सहित कई किसान उपस्थित रहे।
