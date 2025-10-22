दिवाली पर पटाखों ने बरपाया कहर, 60 से अधिक झुलसे लोग पहुंचे अस्पताल

जैसलमेर शहर मुख्यालय और आसपास की कच्ची बस्तियों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आतिशबाजी के कारण मुख्यत: बच्चे और युवा घायल हुए। गौरतलब है कि दिवाली के बाद अगली रात भी जमकर पटाखे चलाए गए। ऐसे में कुछ मामलों में बच्चे व युवा जलते पटाखों को हाथ में लेकर खेलते रहे जिससे विस्फोट के दौरान हाथ-पैर और चेहरे पर गंभीर जलन हुई। जवाहिर चिकित्सालय के सूत्रों ने बताया कि दो दिनों के दौरान दर्जनों घायलों को उपचार के लिए लाया गया। इनमें 25 से ज्यादा मरीजों की आंखों में बारूद या तेज रोशनी से चोट पहुंची, जबकि कई लोगों के हाथों, पैरों और चेहरे पर जलने के निशान हैं। डॉ. जोशी ने बताया कि आंख से जुड़े कुछ घायल गंभीर समस्या से ग्रस्त थे। गत दो जनों की देखने की क्षमता नहीं रही। एक जने की आंख की पुतली फट गई। कुछ मामलों में कानों पर पटाखों के फटने से सुनने की क्षमता प्रभावित हुई है। कई मरीजों को हालत गंभीर होने के कारण जोधपुर रेफर किया गया। इस बार बाजारों में उच्च ध्वनि वाले पटाखों की भी खूब बिक्री हुई। देर रात तक पटाखों की तेज आवाज से शहर गूंजता रहा।