मोहनगढ़ क्षेत्र में मिले पदचिन्ह, जंगली जानवर की मौजूदगी की आशंका से दहशत

प्रथम दृष्टया पदचिन्ह लक्कड़बग्घा के प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि देखने में लक्कड़बग्घा श्वान जैसा लगता है, लेकिन इसके कान बड़े और पूंछ पर लम्बे बाल होते हैं। इसी कारण कई बार ग्रामीण इसे पहचान नहीं पाते। उन्होंने ग्रामीणों, पशुपालकों और किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। रात के समय अकेले बाहर निकलने से बचने, पशुओं को घरों के आसपास सुरक्षित बांधने और किसी भी तरह की हरकत दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचना देने को कहा है। वन विभाग ने बताया कि क्षेत्र में निरंतर निगरानी रखी जा रही है और जंगली जानवर की सटीक पहचान कर स्थिति को नियंत्रण में लाने के प्रयास जारी हैं।