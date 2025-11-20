Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

मोहनगढ़ क्षेत्र में मिले पदचिन्ह, जंगली जानवर की मौजूदगी की आशंका से दहशत

मोहनगढ़ क्षेत्र में जंगली जानवर के पदचिन्ह मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है।

1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 20, 2025

मोहनगढ़ क्षेत्र में जंगली जानवर के पदचिन्ह मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। हाइटेक नर्सरी के पीछे बीती रात बड़ी संख्या में मिले पदचिह्नों को लेकर वन विभाग ने प्रारंभिक जांच में इन्हें लक्कड़बग्घा के होने की संभावना जताई है। पदचिन्हों का मिलना और रात में असामान्य हलचल देखे जाने की सूचनाओं से आसपास के गांवों में डर का माहौल बन गया है। इसी बीच आरसीपी कॉलोनी में देर रात एक श्वान का शिकार होने की जानकारी भी सामने आई है।

ग्रामीणों का मानना है कि यह घटना भी उसी जंगली जानवर के कारण हुई हो सकती है, जिसकी मौजूदगी हाइटेक नर्सरी के आसपास देखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पदचिन्हों की बारीकी से जांच की। जांच में पदचिन्हों का आकार, बनावट और दिशा को देखते हुए लक्कड़बग्घा होने की संभावना जताई गई है। टीम ने आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान शुरू कर दिया है और बीती रात से लगातार निगरानी रखी जा रही है। क्षेत्रीय वन अधिकारी हनुमान राम ने बताया कि नर्सरी के पास जंगली जानवर की गतिविधि की पुष्टि हुई है।

प्रथम दृष्टया पदचिन्ह लक्कड़बग्घा के प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि देखने में लक्कड़बग्घा श्वान जैसा लगता है, लेकिन इसके कान बड़े और पूंछ पर लम्बे बाल होते हैं। इसी कारण कई बार ग्रामीण इसे पहचान नहीं पाते। उन्होंने ग्रामीणों, पशुपालकों और किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। रात के समय अकेले बाहर निकलने से बचने, पशुओं को घरों के आसपास सुरक्षित बांधने और किसी भी तरह की हरकत दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचना देने को कहा है। वन विभाग ने बताया कि क्षेत्र में निरंतर निगरानी रखी जा रही है और जंगली जानवर की सटीक पहचान कर स्थिति को नियंत्रण में लाने के प्रयास जारी हैं।

20 Nov 2025 09:04 pm

जैसलमेर

टांके से बरामद किया विवाहिता का शव, पीहर पक्ष ने लगाया पति व उसके भाइयों पर हत्या का आरोप

जैसलमेर

जैसलमेर: इंजन में खराबी के बाद नहरी क्षेत्र में लैंड करवाया गया यूएवी

जैसलमेर

ताड़ाना में पेयजल संकट गहराया, सूखी टंकी से बढ़ी परेशानी

जैसलमेर

राजस्थान में भारत-पाक बॉर्डर पर मिला संदिग्ध ड्रोन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

जैसलमेर

राजस्थान में बेरोजगारों पर बरसाई लाठियां, रोजी-रोटी के लिए 15 दिन से बैठे थे धरने पर, दे डाली ये चेतावनी

Rajasthan Jaisalmer Villagers assaulted during sit in protest outside solar firm
जैसलमेर
