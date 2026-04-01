जैसलमेर जिला अस्पताल में एनसीडी क्लिनिक का विधिवत शुभारंभ

जैसलमेर. माई भारत बजट खोज-राजस्थान युवा संवाद का आयोजन 13 अप्रेल को किया जाएगा। यह संवाद राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित होगा, जिसका जिला स्तरीय वर्चुअल प्रसारण जैसलमेर के डीओआइटी वीसी कक्ष में किया जाएगा। उपखण्ड अधिकारी सक्षम गोयल ने एक आदेश जारी कर इस कार्यक्रम के सुव्यवस्थित एवं सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न अधिकारियों को अलग-अलग दायित्व सौंपे हैं। जारी आदेश के अनुसार इस कार्यक्रम में जिले के मेधावी युवाओं, विशेषकर स्टार्टअप, कृषि और शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित युवाओं को वर्चुअली जोड़ा जाएगा। उपखण्ड अधिकारी ने जिला प्रभारी अधिकारी आरएसएलडीसी को जिले में स्टार्टअप क्षेत्र के मेधावी युवाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसी तरह, उपनिदेशक कृषि विस्तार को कृषि क्षेत्र के युवाओं और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को शिक्षा क्षेत्र के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालयों को भी इस कार्यक्रम में मेधावी युवाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, संयुक्त निदेशक डीओआइटी को वीसी रूम में उच्च गुणवत्ता वाले वर्चुअल व्यूइंग सेंटर की स्थापना करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रधानमंत्री के उद्बोधन का सुचारू प्रसारण हो सके।