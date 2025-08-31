SI भर्ती रद्द के फैसले पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, ‘कुछ लोगों की गलती से पूरी भर्ती रद्द करना गलत’

एसआई भर्ती रद्द होने के मामले में शेखावत ने कहा कि कोर्ट ने यह फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा है। भर्ती को रद्द करने की बजाय दोषियों को सजा देना ही सही राह है। उन्होंने कहा कि वर्षों से सेवा कर रहे युवाओं पर संकट नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी भर्ती रद्द करना गलत है। शेखावत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की मंशा शुरू से यही रही है कि दोषियों को सजा मिले और योग्य अभ्यर्थियों को न्याय। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस पर गहन समीक्षा कर जल्द स्थिति स्पष्ट करेगी। सैकड़ों युवाओं ने कठिन परिश्रम और ट्रेनिंग पूरी की है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।