घुट रही प्रदेश की जेलें, क्षमता से अधिक बंदी, ओक्यूपेंसी 103 प्रतिशत

कोटा में 1009 की क्षमता के मुकाबले 1527 बंदी मौजूद हैं, जो 151 प्रतिशत से अधिक ओक्यूपेंसी को दर्शाता है। जयपुर में 1173 के सामने 1614 बंदी और अजमेर में 960 के मुकाबले 1179 बंदी हैं। जोधपुर में 1475 की क्षमता के सामने 1727 बंदी दर्ज किए गए हैं। उधर, जिला जेलों की स्थिति भी निराशाजनक है। डीग में 175 की क्षमता के सामने 503 बंदी दर्ज किए गए, जिससे ओक्यूपेंसी 287 प्रतिशत तक पहुंच गई। इसी तरह बालोतरा, जालोर, राजसमंद और सवाई माधोपुर में 150 प्रतिशत से अधिक बंदी मौजूद हैं। जैसलमेर में भी 150 की क्षमता के सामने 153 बंदी दर्ज हैं। इसी तरह सब जेलों का परिदृश्य सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है। भीम में 7 के मुकाबले 17, सांचौर में 27 के मुकाबले 60 और रामगंज मंडी में 40 के मुकाबले 86 बंदी मौजूद हैं। कई स्थानों पर क्षमता से दुगुने से अधिक बंदी रखे जा रहे हैं। इससे बैरकों में भीड़, संसाधनों की कमी और सुरक्षा जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं।