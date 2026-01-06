खुहड़ी में बकरा चोरी का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

अगले दिन तलाश के दौरान एक झाल के पेड़ के पास बाइक और चार व्यक्तियों के पैरों के निशान मिले, जिससे बकरियां चोरी होने की आशंका हुई। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर रेवन्तदान के निर्देशन में, वृत्ताधिकारी जैसलमेर रूपसिंह ईन्दा के सुपरविजन में, थानाधिकारी नरेन्द्र पंवार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने सूचना संकलन और तकनीकी आधार पर कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया।