खुहड़ी में बकरा चोरी का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना खुहड़ी ने बकरा चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में विस्तृत अनुसंधान जारी है। घटनाक्रम के अनुसार वीरमसिंह पुत्र मोडसिंह निवासी सोडा ने पुलिस थाना खुहड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 17 दिसंबर 2025 की शाम उसकी बकरियां गांव से बाहर चरने गई थीं, जो रात तक वापस नहीं लौटीं।
अगले दिन तलाश के दौरान एक झाल के पेड़ के पास बाइक और चार व्यक्तियों के पैरों के निशान मिले, जिससे बकरियां चोरी होने की आशंका हुई। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर रेवन्तदान के निर्देशन में, वृत्ताधिकारी जैसलमेर रूपसिंह ईन्दा के सुपरविजन में, थानाधिकारी नरेन्द्र पंवार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने सूचना संकलन और तकनीकी आधार पर कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपियों को अनुसंधान पूर्ण होने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपियों मेंदामाराम पुत्र हीराराम भील निवासी भारूराम भील की ढाणी, सोडा, किशोर कुमार पुत्र मोहनराम, भील, निवासी कुम्हार कोठा और मोतीराम पुत्र चतुराराम भील निवासी सोनाराम बेलदारों की ढाणी शामिल है।
