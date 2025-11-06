हाइटेंशन लाइन से टकरा कर गोल्डन ईगल घायल

जैसलमेर जिले के देगराय ओरण क्षेत्र में बिजली की हाइटेंशन लाइन की चपेट में आकर पक्षियों के घायल होने का सिलसिला लगातार जारी है। वन्यजीव प्रेमियों और ग्रामीणों ने इस शिकारी पक्षी की जान बचाई और घायल गोल्डन ईगल को इलाज के लिए वन विभाग के हवाले किया।
घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीण ने पक्षी को जमीन पर तड़पते देखा और इसकी जानकारी वन्यजीव प्रेमी सुमेर सिंह सांवता को दी। सुमेरसिंह मौके पर पहुंचे और घायल पक्षी को सम्भाला। सूचित किए जाने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल ईगल को अपने साथ ले गई।
गौरतलब है कि गोल्डन ईगल दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मजबूत शिकारी पक्षियों में शामिल है। यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका सहित उत्तरी गोलार्ध के कई हिस्सों में पाया जाता है। देगराय ओरण क्षेत्र में बिजली की हाइटेंशन लाइनों ने पहले भी गोडावण सहित कई दुर्लभ पक्षियों को शिकार बनाया है।
