हाइटेंशन लाइन से टकरा कर गोल्डन ईगल घायल

गौरतलब है कि गोल्डन ईगल दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मजबूत शिकारी पक्षियों में शामिल है। यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका सहित उत्तरी गोलार्ध के कई हिस्सों में पाया जाता है। देगराय ओरण क्षेत्र में बिजली की हाइटेंशन लाइनों ने पहले भी गोडावण सहित कई दुर्लभ पक्षियों को शिकार बनाया है।