अच्छी खबर…. मुम्बई, जयपुर और बेंगलुरु से जुड़ा स्वर्णनगरी का हवाई नाता

जैसलमेर का सिविल एयरपोर्ट रविवार जितना व्यस्त संभवतरू कभी नहीं रहा। देश के 4 महत्वपूर्ण शहरों के लिए विमानों ने लैंडिंग और टेक ऑफ किया। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से जयपुरए मुम्बई और बेंगलुरु के लिए नियमित उड़ान सेवाओं का आगाज किया गया। वहीं इंडिगो के साथ एयर इंडिया ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए कुल 3 उड़ानों का संचालन रविवार को किया। सुबह से शाम तक जैसलमेर एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही के चलते यात्रियों के आने व जाने का सिलसिला बना रहा। इससे जैसलमेर के पर्यटन के नए आयामों को छूने की उम्मीद बनी है। साथ ही सैन्य क्षेत्रों के अलावा स्थानीय बाशिंदों व अन्य उद्योगों में काम करने वाले लोगों को अब जैसलमेर देश के किसी भी कोने से दूर नहीं लगेगा। गौरतलब है कि इंडिगो की ओर से दिल्ली के लिए गत 1 अक्टूबर से विमान सेवा का संचालन किया जा रहा है। अब इसमें इंडिगो ने जयपुरए मुम्बई और बेंगलुरु को जोड़ दिया है जबकि एयर इंडिया ने दिल्ली के लिए ही 2 फ्लाइट्स का संचालन शुरू कर दिया है। इस तरह से स्वर्णनगरी से देश के इन प्रमुख शहरों के लिए कुल 6 दैनिक उड़ानों का संचालन शुरू हो गया है।