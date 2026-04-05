शहर का हृदय स्थल गोपा चौक बना अव्यवस्थाओं का केंद्र बना, जाम और गंदगी से लोग परेशान

जैसलमेर शहर का हृदय स्थल माना जाने वाला गोपा चौक इन दिनों अव्यवस्थाओं का केंद्र बन गया है। शहर के सबसे व्यस्त मार्गों को जोडऩे वाला यह चौक अब जाम, गंदगी और अनियंत्रित यातायात के कारण आमजन के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। गौरतलब है कि गोपा चौक से गड़ीसर मार्ग, सदर बाजार, सोनार दुर्ग का प्रवेश द्वार, शिव मार्ग, ढिब्बा पाड़ा और पंसारी बाजार जैसे प्रमुख रास्ते जुड़े हैं। दिन भर यहां वाहनों की आवाजाही रहती है, लेकिन पार्किंग की कोई ठोस व्यवस्था नहीं होने से वाहन सडक़ पर ही बेतरतीब खड़े रहते हैं। इससे मार्ग संकरा हो जाता है और पैदल राहगीरों के साथ दुपहिया वाहन चालकों को भी कठिनाई उठानी पड़ती है।