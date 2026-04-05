संडे बोल – आपकी आवाज : आज का सवाल – जैसलमेर शहर के किन क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था में और सुधार किए जाने की आवश्यकता है?

लाठी गांव के मुस्लिम मोहल्ले में ईदगाह के पास शुक्रवार देर रात लकडिय़ों के ढेर में भीषण आग लग गई। जिसे करीब दो घंटे की मशक्कत कर काबू किया गया। गांव में स्थित मुस्लिम मोहल्ले की ईदगाह के पास लकडिय़ों का ढेर रखा हुआ था। शुक्रवार की देर रात 1 बजे अचानक सूखी लकडिय़ों में आग लग गई। तेज हवा के कारण देखते ही देखते आग की लपटें ऊपर उठने लगी और सभी लकडिय़ां धूं-धूं कर जलने लगी। कुछ देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें व धुंआ देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गांव के युवा रबन, फारुख, याकूब खलीफा, फारुख टावरी, अनवरखां, अशोककुमार सहित ग्रामीण मौके पर एकत्रित हुए और पानी व रेत डालकर आग पर काबू करने का प्रयास किया। इसके बाद पानी के टैंकरों से करीब दो घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू किया गया। ईदगाह के पास ही कई मकान स्थित है और घनी आबादी निवास करती है। यदि समय पर काबू नहीं किया जाता तो आग घरों तक भी फैल सकती थी। आग समय पर काबू हो जाने से बड़ा हादसा टल गया।