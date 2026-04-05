रामदेवरा: स्कूल से घर लौट रही बालिका पर ब्लेड से हमला, फैली सनसनी

हमले में बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल बालिका को तत्काल रामदेवरा सरकारी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को पोकरण जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस दौरान अस्पताल में ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रामदेवरा पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआइ दईदान सिंह ने बच्ची के परिजनों के बयान दर्ज किए और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने हमलावर व्यक्ति को डिटेन कर लिया। जानकारी के अनुसार हमलावर की उम्र करीब 50 वर्ष है और उसके मोहल्ले में एक दुकान है। घायल बालिका ने पुलिस को बताया कि आरोपी पिछले एक साल से उसे परेशान कर रहा था और उसका पीछा करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई आरंभ कर दी है।