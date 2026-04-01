खाली करवाई गोपा चौक सब्जी मंडी, नए स्थान पर स्थानांतरित

गोपा चौक से सब्जी मंडी को स्थानांतरित किए जाने का निर्णय प्रोजेक्ट सोनार का भाग है। गौरतलब है कि नगरपरिषद की तरफ से सोनार दुर्ग के चारों तरफ हेरिटेज स्वरूप में फर्श व लाइटिंग आदि स्थापित करने के लिए करीब 50 करोड़ रुपए की राशि का टेंडर जारी किया गया है। गोपा चौक विस्तारीकरण के तहत सब्जी मंडी को हटा कर इस स्थान को विस्तृत बनाया जाना है। यही कारण है कि पूर्व में गोपा चौक सब्जी मंडी को शिव मार्ग पर स्थानांतरित करवाए जाने के निर्णय को प्रशासन ने उलटते हुए पार्क के पिछले हिस्से में मंडी को स्थापित करवाया गया है।