जैसलमेर जिले भर में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि ने बदला मौसम का मिजाज

जैसलमेर शहर में गत रात्रि को तेज गति की बारिश के बाद मंगलवार सुबह हवाओं के साथ आई बरसात ने मौसम को पूरी तरह से खुशनुमा बना दिया। बाद में धूप खिली लेकिन हवाओं के प्रभाव से उसका असर मद्धम रहा। दोपहर बाद बादल छा जाने से धूप अत्यंत न्यून हो गई। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 30.4 व न्यूनतम 19.9 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया, जो एक दिन पहले सोमवार को क्रमश: 34.4 व 19.5 डिग्री रहा था। शहर में बारिश के चलते जगह-जगह जल भराव की स्थिति बन गई है। इससे लोगों को आवाजाही में असुविधा का सामना करना पड़ा है।