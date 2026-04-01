आंधी-बारिश, गेहूं, जीरा और ईसब को भारी नुकसान

नाचना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से जारी बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। उचित जल निकासी व्यवस्था न होने के कारण नाचना मार्केट की सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। भारी बारिश के कारण नाचना का मुख्य बाजार और बस स्टैंड क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिससे ग्राहकों का बाजार पहुंचना मुश्किल हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि जलभराव से व्यापार चौपट हो रहा है और दुकानों के अंदर तक पानी घुसने से सामान खराब होने का डर बना रहता है। सड़कों पर जमा पानी अब कीचड़ में तब्दील हो चुका है, जिससे राहगीर और दुपहिया वाहन चालक परेशान हैं। प्रशासन द्वारा निकासी के इंतजाम न होने से स्थानीय लोगों में रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि हर साल यही स्थिति बनती है, लेकिन समाधान के नाम पर केवल आश्वासन मिलते हैं। ग्रामीण इलाकों में हुई भारी ओलावृष्टि ने जीरा और ईसबगोल जैसी तैयार फसलों को भी तबाह कर दिया है, जिससे किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मार्केट में जमा पानी की तत्काल निकासी करवाई जाए और भविष्य के लिए पक्की नाली का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।