पूरी रात पुलिस ने दी दबिशें, दो गिरफ्तार… हमले व मारपीट का मामला दर्ज

गौरतलब है कि सोमवार रात फलसूंड रोड पर दो गुटों में हुए झगड़े के बाद चार युवकों पर 15-20 युवकों ने हमला कर दिया था और मारपीट की थी। इसमें चार जने घायल हो गए थे। पुलिस के अनुसार कस्बे के मंगलपुरा निवासी करणराज पुत्र अनिलकुमार छंगाणी ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि सोमवार रात 8.30 बजे उसका भाई शुभम जोशी फलसूंड स्थित मोबाइल की दुकान पर खड़ा था। यहां 15-20 लोग उसे घेरकर मारपीट कर रहे थे। जब उसे जानकारी मिली तो वह और उसके जीजाजी पवनकुमार पुरोहित व दोस्तों के साथ घटनास्थल पर गए, तब वहां खड़े लोगों ने उसके भाई शुभम, उसके व उसके जीजाजी पवनकुमार पर जानलेवा हमला कर मारपीट की।