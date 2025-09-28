ओरण-गोचर को लेकर सरकार अतिसंवेदनशील: भाटी

भाजपा नेताओं ने बताया कि गत दिनों के दौरान दोनों विधायक और अन्य नेता ओरण-गोचर सहित अन्य मांगों को लेकर प्रशासन व राज्य सरकार से वार्ता कर रहे थे। जिसके बाद कटान मार्ग के लिए जिले के सभी उपखंड अधिकारियों को आदेशित किया गया है। उन्होंने बताया कि गोचर के लिए भी सभी उपखंड अधिकारियों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। ओरण भूमि के लिए जिला स्तर पर कमेटी का निर्माण कर नियमानुसार कार्यवाही शुरू की गई है और तालाब, नाड़ी आगोर को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि नगर विकास न्यास व नगरपरिषद की ओर से तालाब, नाड़ी आगोर के रिकॉर्ड की कार्यवाही की जा रही है। आबादी विस्तार के लिए भूमि का भी उपखंड अधिकारी के स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। गोडावण व वन्य जीवों की रक्षा डीएनपी के माध्यम से की जाती है, वहां कोई अलॉटमेंट नहीं किया जाता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में रामगढ़, फतेहगढ़ क्षेत्र में कम्पनियों को जमीन आवंटित की गई है, वहां संयंत्र लगाने से पहले ओरण, गोचर, वृक्ष आदि की जांच के बाद ही काम शुरू करवाने के आदेश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। इस अवसर पर वार्ता के समय मीडिया प्रभारी बाबूलाल शर्मा, जिला महामंत्री संतोष पालीवाल, मनोहर सिंह दामोदरा व जिला उपाध्यक्ष सुशील व्यास उपस्थित थे।