ओरण-गोचर को लेकर सरकार अतिसंवेदनशील: भाटी

जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी ने कहा कि राजस्थान सरकार ओरण और गोचर को लेकर अति संवेदनशील है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 28, 2025

जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी ने कहा कि राजस्थान सरकार ओरण और गोचर को लेकर अति संवेदनशील है। इससे जुड़ी हर समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा, जिसमें ओरण क्षेत्र को लेकर आंदोलन कर रहे प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ओरण-गोचर भूमियों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच रविवार को भाजपा जिला कार्यालय में विधायक छोटूसिंह भाटी ने पत्रकार वार्ता में यह बात कही। प्रदेश मंत्री आईदानसिंह भाटी व जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा ने भी पत्रकारों से बातचीत की।

किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया

भाजपा नेताओं ने बताया कि गत दिनों के दौरान दोनों विधायक और अन्य नेता ओरण-गोचर सहित अन्य मांगों को लेकर प्रशासन व राज्य सरकार से वार्ता कर रहे थे। जिसके बाद कटान मार्ग के लिए जिले के सभी उपखंड अधिकारियों को आदेशित किया गया है। उन्होंने बताया कि गोचर के लिए भी सभी उपखंड अधिकारियों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। ओरण भूमि के लिए जिला स्तर पर कमेटी का निर्माण कर नियमानुसार कार्यवाही शुरू की गई है और तालाब, नाड़ी आगोर को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि नगर विकास न्यास व नगरपरिषद की ओर से तालाब, नाड़ी आगोर के रिकॉर्ड की कार्यवाही की जा रही है। आबादी विस्तार के लिए भूमि का भी उपखंड अधिकारी के स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। गोडावण व वन्य जीवों की रक्षा डीएनपी के माध्यम से की जाती है, वहां कोई अलॉटमेंट नहीं किया जाता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में रामगढ़, फतेहगढ़ क्षेत्र में कम्पनियों को जमीन आवंटित की गई है, वहां संयंत्र लगाने से पहले ओरण, गोचर, वृक्ष आदि की जांच के बाद ही काम शुरू करवाने के आदेश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। इस अवसर पर वार्ता के समय मीडिया प्रभारी बाबूलाल शर्मा, जिला महामंत्री संतोष पालीवाल, मनोहर सिंह दामोदरा व जिला उपाध्यक्ष सुशील व्यास उपस्थित थे।

Published on:

28 Sept 2025 09:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / ओरण-गोचर को लेकर सरकार अतिसंवेदनशील: भाटी

