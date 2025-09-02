बिजली गुल होते ही ठप हो जाते हैं सरकारी कामकाज, इन्वर्टर-जनरेटर तक नहीं

केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से करोड़ों रुपए की राशि खर्च की आमजन के लिए योजनाओं का संचालन किया जाता है, जबकि इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए स्थापित कार्यालयों में पर्याप्त संसाधन नहीं होने के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से विद्युत आपूर्ति बंद होने की स्थिति में सरकारी कार्यालयों में काम ठप हो जाता है। इसके लिए न तो इन्वर्टर लगे हुए है, न ही जनरेटर। गौरतलब है कि केन्द्र व राज्य सरकार के कई विभागों के कार्यालय कस्बे में स्थित है। इन कार्यालयों में विद्युत आपूर्ति बंद होने की स्थिति में वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बिजली गुल होते ही कामकाज ठप हो जाता है। इस दौरान स्थानीय के साथ दूर दराज गांवों से आए लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है।