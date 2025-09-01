राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बाबा रामदेव समाधि पर किया दर्शन

राज्यपाल ने कहा कि बाबा रामदेव सामाजिक समरसता, समानता और सेवा के प्रतीक रहे हैं। उन्होंने गरीबों, वंचितों और पीड़ितों के उत्थान के लिए जीवन समर्पित किया। उनके विचार आज भी समाज को दिशा देते हैं। उन्होंने देशभर से रामदेवरा आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को अद्भुत बताते हुए मेले में प्रशासनिक तैयारियों की सराहना की।इस अवसर पर पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वी, जिला कलक्टर प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, अतिरिक्त जिला कलक्टर परसा राम सैनी, उपखंड अधिकारी सक्षम गोयल, मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।