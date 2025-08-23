Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

गुड्डी: सोलर प्लांट के बाहर पड़ाव में उमड़ी भीड़, ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन

पोकरण क्षेत्र के गुड्डी गांव में सौर ऊर्जा प्लांट के बाहर ग्रामीणों की ओर से डाला गया पड़ाव शनिवार को भी जारी रहा।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 23, 2025

पोकरण क्षेत्र के गुड्डी गांव में सौर ऊर्जा प्लांट के बाहर ग्रामीणों की ओर से डाला गया पड़ाव शनिवार को भी जारी रहा। शुक्रवार की रात व शनिवार को दिनभर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने यहां उपस्थित रहकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता भूरसिंह सांकड़ा ने बताया कि गुड्डी, जैमला, दलपतपुरा में एकमे कंपनी की ओर से एक हजार मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। प्लांट के अधिकारियों की ओर से बाहरी फर्म को पूरा कार्य दे दिया गया है। जिससे स्थानीय लोगों व युवाओं को रोजगार एवं कार्य नहीं मिलने के कारण हितों पर कुठाराघात हो रहा है। भाजपा जिला मंत्री मदनसिंह राजमथाई ने बताया कि बाहरी फर्म की ओर से स्थानीय युवाओं की बजाय अन्य शहरों व गांवों के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। जिससे ग्रामीणों का गुस्सा व आक्रोश बढ़ रहा है। साथ ही किसानों की भूमि पर बने टांकों, बाड़, भवन आदि का उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। गत एक पखवाड़े से चल रहे विरोध प्रदर्शन व पड़ाव के बावजूद कंपनी के अधिकारी व प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे है। जिससे ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है।

आंदोलन को करेंगे तेज

कंपनी के अधिकारियों, सरकार व प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं किए जाने के कारण गुस्साए ग्रामीणों ने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। शनिवार को भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हींगड़ा ने भी धरनास्थल पर पहुंचकर मांगों का समर्थन किया। इस मौके पर प्रतापसिंह, गंभीरसिंह, भीखसिंह, प्रेमसिंह, देवीसिंह, मेघसिंह जैमला, तनेरावसिंह, झूंझारसिंह लूणा, हासमखां, जाकिरखां, लूणसिंह, प्रेमसिंह, जमनाराम, फिरोजखां, रेंवतसिंह, पृथ्वीसिंह जैमला, चनणसिंह, गुलाबसिंह, राजूसिंह, साबिरखां, तनेरावसिंह, मुख्तयारखां, हरिसिंह, समंदरसिंह, गोरधन, जगमालसिंह, डूंगरसिंह, मखनेखां, सलमान, खेतसिंह सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना देते हुए बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है, तब तक उनका धरना जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Aug 2025 08:52 pm

Published on:

23 Aug 2025 10:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / गुड्डी: सोलर प्लांट के बाहर पड़ाव में उमड़ी भीड़, ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.