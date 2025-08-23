गुड्डी: सोलर प्लांट के बाहर पड़ाव में उमड़ी भीड़, ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन

पोकरण क्षेत्र के गुड्डी गांव में सौर ऊर्जा प्लांट के बाहर ग्रामीणों की ओर से डाला गया पड़ाव शनिवार को भी जारी रहा। शुक्रवार की रात व शनिवार को दिनभर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने यहां उपस्थित रहकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता भूरसिंह सांकड़ा ने बताया कि गुड्डी, जैमला, दलपतपुरा में एकमे कंपनी की ओर से एक हजार मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। प्लांट के अधिकारियों की ओर से बाहरी फर्म को पूरा कार्य दे दिया गया है। जिससे स्थानीय लोगों व युवाओं को रोजगार एवं कार्य नहीं मिलने के कारण हितों पर कुठाराघात हो रहा है। भाजपा जिला मंत्री मदनसिंह राजमथाई ने बताया कि बाहरी फर्म की ओर से स्थानीय युवाओं की बजाय अन्य शहरों व गांवों के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। जिससे ग्रामीणों का गुस्सा व आक्रोश बढ़ रहा है। साथ ही किसानों की भूमि पर बने टांकों, बाड़, भवन आदि का उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। गत एक पखवाड़े से चल रहे विरोध प्रदर्शन व पड़ाव के बावजूद कंपनी के अधिकारी व प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे है। जिससे ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है।