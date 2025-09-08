भारी बारिश का था पूर्वानुमान…दिनभर चलती रही रिमझिम

मौसम विभाग की ओर से जैसलमेर जिले में सोमवार को भारी बारिश के पूर्वानुमान के बीच दिन से लेकर देर शाम तक रिमझिम फुहारें ही चलती रही। जिससे सडक़ें व गलियां तरबतर रहीं। जिला प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर सोमवार को सभी स्कूलों में नर्सरी से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों व आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए अवकाश की घोषणा की थी। यह आदेश बीते रविवार की मध्यरात्रि के करीब आया। हालांकि भारी बारिश की चेतावनी फलीभूत नहीं हुई लेकिन दिन में रह-रह कर तेज शीतल हवाओं के साथ फुहारों के चलने से जैसलमेर का मौसम किसी पहाड़ी इलाके के जैसा हो गया। दिन के तापमान में एकदम से गिरावट आ गई। सूरज बादलों की ओट में ही छिपा रहा। मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 27.1 और न्यूनतम 24.8 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया। जो एक दिन पहले क्रमश: 34.0 व 26.3 डिग्री रहा था। इससे पहले रविवार को जैसलमेर के साथ चेलक, फलसूंड, नाचना, देवीकोट, फतेहगढ़, पोकरण आदि में मामूली बारिश ही हुई थी।