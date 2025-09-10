संकट में धरोहर और पर्यावरण: जैसलमेर के समीप व ग्रामीण क्षेत्रों में पत्थरों की लूट

सीमावर्ती जिले में अवैध खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अवैध खनन जैसलमेर, मोहनगढ़ और पोकरण तीनों इलाकों की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। सरहद से सटा जैसलमेर जिला पीले पत्थर, जिप्सम और सेंड स्टोन जैसे बहुमूल्य खनिजों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब इन्हीं खनिजों की चोरी-छिपे खुदाई ने जैसलमेर की धरोहर, पर्यावरण और स्थानीय जीवनशैली पर गहरा संकट खड़ा कर दिया है। शहर के समीप पहाड़ी क्षेत्र, अमरसागर और बड़ा बाग क्षेत्र की सरकारी जमीनों से बेशकीमती पीला मार्बल निकाला जा रहा है। उधर, अवैध खनन से फॉसिलीफेरस लाइन स्टोन के ब्लॉक खत्म होते जा रहे हैं। मोहनगढ़ क्षेत्र का हाल भी जुदा नहीं है। हमीरनाडा इलाके में जिप्सम का अवैध खनन आए दिन देखने को मिल रहा है। दिन में ट्रैक्टर और रात में भारी ट्रक-ट्रेलर जिप्सम निकालकर अन्यत्र सप्लाई कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार अब गांवों के बीच खुलेआम खुदाई हो रही है। सरकार को लाखों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है, जिसे सख्त कार्रवाई से रोका जा सकता है।