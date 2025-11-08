Patrika LogoSwitch to English

हाइटेंशन तारों से टूट रही सांसों की डोर: 2 टोनी ईगल की मौत, 1 माह में 12 प्रवासी पक्षियों की मौत

जैसलमेर सरहदी जिले में हाइटेंशन विद्युत तारों की चपेट में आने से आए दिन प्रवासी पक्षियों की मौत हो रही है। शनिवार को भी क्षेत्र के देगराय ओरण में दो टोनी ईगल की हाइटेंशन विद्युत तारों की चपेट में आने से मौत हो गई।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 08, 2025

जैसलमेर सरहदी जिले में हाइटेंशन विद्युत तारों की चपेट में आने से आए दिन प्रवासी पक्षियों की मौत हो रही है। शनिवार को भी क्षेत्र के देगराय ओरण में दो टोनी ईगल की हाइटेंशन विद्युत तारों की चपेट में आने से मौत हो गई।

गौरतलब है कि देगराय ओरण विस्तृत भू-भाग में फैली हुई है और यहां कई वन्यजीव पशु-पक्षी विचरण करते है। प्रवासी कुरजां, गिद्ध, टोनी ईगल आदि भी यहां पड़ाव डालते है। इस ओरण के ऊपर से हाइटेंशन विद्युत तारें निकल रही है। रात में तारों के नजर नहीं आने के कारण इनकी चपेट में आने से आए दिन पक्षियों की मौत हो रही है। वन्यजीवप्रेमी सुमेरसिंह भाटी सांवता ने बताया कि शनिवार को 2 टोनी ईगल यहां उड़ान भर रहे थे। इस दौरान वे हाइटेंशन विद्युत तारों की चपेट में आ गए। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

12 पक्षियों की हो चुकी मौत

देगराय ओरण में अक्टूबर माह से अब तक हाइटेंशन विद्युत तारों की चपेट में आने से 12 पक्षियों की मौत हो चुकी है। 1 अक्टूबर को 1 कुरजां, 21 अक्टूबर को 4 कुरजां, 22 अक्टूबर को 2 इज्पिशियन वल्चर, 23 अक्टूबर को 1 कुरजां, 25 अक्टूबर को 1 टोनी ईगल, 2 नवंबर को 1 बाज और 8 नवंबर को 2 टोनी ईगल की मौत हो गई। आए दिन हो रही घटनाओं से वन्यजीवप्रेमियों में रोष व्याप्त है।

08 Nov 2025 10:05 pm

जैसलमेर / हाइटेंशन तारों से टूट रही सांसों की डोर: 2 टोनी ईगल की मौत, 1 माह में 12 प्रवासी पक्षियों की मौत

