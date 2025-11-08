हाइटेंशन तारों से टूट रही सांसों की डोर: 2 टोनी ईगल की मौत, 1 माह में 12 प्रवासी पक्षियों की मौत

जैसलमेर सरहदी जिले में हाइटेंशन विद्युत तारों की चपेट में आने से आए दिन प्रवासी पक्षियों की मौत हो रही है। शनिवार को भी क्षेत्र के देगराय ओरण में दो टोनी ईगल की हाइटेंशन विद्युत तारों की चपेट में आने से मौत हो गई।
गौरतलब है कि देगराय ओरण विस्तृत भू-भाग में फैली हुई है और यहां कई वन्यजीव पशु-पक्षी विचरण करते है। प्रवासी कुरजां, गिद्ध, टोनी ईगल आदि भी यहां पड़ाव डालते है। इस ओरण के ऊपर से हाइटेंशन विद्युत तारें निकल रही है। रात में तारों के नजर नहीं आने के कारण इनकी चपेट में आने से आए दिन पक्षियों की मौत हो रही है। वन्यजीवप्रेमी सुमेरसिंह भाटी सांवता ने बताया कि शनिवार को 2 टोनी ईगल यहां उड़ान भर रहे थे। इस दौरान वे हाइटेंशन विद्युत तारों की चपेट में आ गए। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
देगराय ओरण में अक्टूबर माह से अब तक हाइटेंशन विद्युत तारों की चपेट में आने से 12 पक्षियों की मौत हो चुकी है। 1 अक्टूबर को 1 कुरजां, 21 अक्टूबर को 4 कुरजां, 22 अक्टूबर को 2 इज्पिशियन वल्चर, 23 अक्टूबर को 1 कुरजां, 25 अक्टूबर को 1 टोनी ईगल, 2 नवंबर को 1 बाज और 8 नवंबर को 2 टोनी ईगल की मौत हो गई। आए दिन हो रही घटनाओं से वन्यजीवप्रेमियों में रोष व्याप्त है।
