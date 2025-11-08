हाइटेंशन तारों से टूट रही सांसों की डोर: 2 टोनी ईगल की मौत, 1 माह में 12 प्रवासी पक्षियों की मौत

गौरतलब है कि देगराय ओरण विस्तृत भू-भाग में फैली हुई है और यहां कई वन्यजीव पशु-पक्षी विचरण करते है। प्रवासी कुरजां, गिद्ध, टोनी ईगल आदि भी यहां पड़ाव डालते है। इस ओरण के ऊपर से हाइटेंशन विद्युत तारें निकल रही है। रात में तारों के नजर नहीं आने के कारण इनकी चपेट में आने से आए दिन पक्षियों की मौत हो रही है। वन्यजीवप्रेमी सुमेरसिंह भाटी सांवता ने बताया कि शनिवार को 2 टोनी ईगल यहां उड़ान भर रहे थे। इस दौरान वे हाइटेंशन विद्युत तारों की चपेट में आ गए। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।