लौद्रवा में हिंगलाज महोत्सव: आस्था, संस्कृति और समाज सेवा का संगम

सायं चार बजे से रस्साकशी, सूई-धागा, बंटा दौड़, बूट-मौजा और म्यूजिकल चेयर जैसी प्रतियोगिताओं में बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इन खेलों ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सहयोग की भावना को प्रबल किया। प्रतियोगिताओं के बाद मंदिर पुजारी ललित सेवक के नेतृत्व में मां हिंगलाज की पूजा और सामूहिक आरती हुई। आरती के दौरान वातावरण भक्ति और ऊर्जा से गूंज उठा। इसके बाद सामूहिक गोठ में प्रसाद ग्रहण किया गया। मुख्य कार्यक्रम में अखिल भारतीय खत्री महासभा अध्यक्ष जेठानंद बिछड़ा, मुख्य अतिथि महेश भूत, हिम्मतनगर समाज अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त न्यायाधीश हरिवल्लभ बिछड़ा सहित गणमान्यजनों का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन पुरस्कार और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया।