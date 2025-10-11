शराब ठेके में आग लगाने वाला हिस्ट्रीशीटर चढ़ा पुलिस के हत्थे

पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में भणियाणा पुलिस ने शराब ठेके में आगजनी करने वाले हिस्ट्रीशीटर आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। घटना 9 अक्टूबर की रात की है, जब रात 9 से 10 बजे के बीच खंगारसिंह पुत्र पन्नेसिंह निवासी शिवनाथसिंह नगर रातडिया, नशे की हालत में शराब ठेके पर पहुंचा। उसने वहां सो रहे सेल्समैन के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी, चाबी छीन ली और ठेके के अंदर रखे करीब 16 हजार रुपए लूट लिए। इसके बाद आरोपी ने अपने साथ लाई पेट्रोल की बोतल से ठेके के अंदर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। श्यामसिंह की रिपोर्ट पर पुलिस थाना भणियाणा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। एसपी अभिषेक शिवहरे के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण प्रवीण कुमार के निर्देशन में, वृताधिकारी भवानीसिंह के सुपरविजन और थानाधिकारी देवाराम की अगुवाई में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी खंगार सिंह को दस्तयाब कर गिरफ़्तार किया।