दीयों से जगमगाए घर-आंगन: सुनहरी आभा में नहाई स्वर्णनगरी, दिवाली से पहले उमड़ा उल्लास

दीपावली से पूर्व रूप चतुर्दशी के अवसर पर रविवार को स्वर्णनगरी का दृश्य मनमोहक रहा।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 19, 2025

दीपावली से पूर्व रूप चतुर्दशी के अवसर पर रविवार को स्वर्णनगरी का दृश्य मनमोहक रहा। सुबह से ही मुख्य बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। दीपावली पूजन और अभिनंदन से जुड़ी सामग्री की खरीददारी पूरे दिन जारी रही। शहर का हर कोना दुल्हन की तरह सजा दिखाई दिया।

नगरपरिषद ने प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर आकर्षक प्रकाश व्यवस्था की, वहीं व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को रंग-बिरंगी लाइटिंग और सजावट से सजाया। गोपा चौक में दीपावली पूजन सामग्री, मिट्टी के दीपक, सजावटी वस्तुएं, चने और मुरमुरे की दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रहीं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, रेडीमेड वस्त्र, जेवरात और मिठाई विक्रेताओं के यहां भी ग्राहकी चरम पर रही।

सुबह से ही हाथों में थैले लिए खरीदार बाजार में घूमते नजर आए।रूप चतुर्दशी के अवसर पर महिलाओं और बच्चों ने घरों के बाहर श्रद्धा से दीप प्रज्ज्वलित किए, जिससे शहर का स्वरूप और अधिक निखर गया। दीयों और लाइटिंग से घरों और प्रतिष्ठानों की शोभा बढ़ गई। सोनार दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में सैलानी दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर में आरती और श्रद्धा का वातावरण छाया रहा।

Published on:

19 Oct 2025 10:21 pm

