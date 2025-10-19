दीयों से जगमगाए घर-आंगन: सुनहरी आभा में नहाई स्वर्णनगरी, दिवाली से पहले उमड़ा उल्लास

सुबह से ही हाथों में थैले लिए खरीदार बाजार में घूमते नजर आए।रूप चतुर्दशी के अवसर पर महिलाओं और बच्चों ने घरों के बाहर श्रद्धा से दीप प्रज्ज्वलित किए, जिससे शहर का स्वरूप और अधिक निखर गया। दीयों और लाइटिंग से घरों और प्रतिष्ठानों की शोभा बढ़ गई। सोनार दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में सैलानी दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर में आरती और श्रद्धा का वातावरण छाया रहा।