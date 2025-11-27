एक नर्सिंगकर्मी के भरोसे अस्पताल, मरीज परेशान

इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 11 पर गांव स्थित होने के कारण आसपास क्षेत्र में दुर्घटना होने पर घायलों को यहां लाया जाता है, लेकिन अस्पताल में चिकित्सक नहीं होने के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है। अस्पताल में केवल एक नर्सिंगकर्मी कार्यरत है। अस्पताल में चिकित्सक व एएनएम के पद रिक्त पड़े है। मौसम में हो रहे परिवर्तन के चलते प्रतिदिन दर्जनों मरीज अपने उपचार के लिए पहुंच रहे है, लेकिन चिकित्सक नहीं होने के कारण मरीजों को पोकरण जाकर उपचार करवाना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें परेशानी हो रही है।