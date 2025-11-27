एक नर्सिंगकर्मी के भरोसे अस्पताल, मरीज परेशान

पोकरण क्षेत्र के खेतोलाई गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक नहीं होने के कारण क्षेत्र के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि खेतोलाई गांव में वर्षों पूर्व राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया गया था। खेतोलाई में घनी आबादी निवास करती है।
इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 11 पर गांव स्थित होने के कारण आसपास क्षेत्र में दुर्घटना होने पर घायलों को यहां लाया जाता है, लेकिन अस्पताल में चिकित्सक नहीं होने के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है। अस्पताल में केवल एक नर्सिंगकर्मी कार्यरत है। अस्पताल में चिकित्सक व एएनएम के पद रिक्त पड़े है। मौसम में हो रहे परिवर्तन के चलते प्रतिदिन दर्जनों मरीज अपने उपचार के लिए पहुंच रहे है, लेकिन चिकित्सक नहीं होने के कारण मरीजों को पोकरण जाकर उपचार करवाना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें परेशानी हो रही है।
इसके अलावा क्षेत्र में कोई हादसा होने पर घायलों को भी पोकरण ले जाना मजबूरी हो जाता है। बावजूद इसके यहां चिकित्सक लगाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिला कलक्टर एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन प्रेषित कर यहां चिकित्सक लगाने की मांग की है।
