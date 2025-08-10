उमस का जोर भी बरकरार, प्रदेश में तीसरा सबसे गर्म शहर बना जैसलमेर

स्वर्णनगरी में मौसम के तेवर फिर से कड़े हो रहे हैं। उमस के साथ पारे के भी चढ़ाव के मिलेजुले असर से दोपहर के समय लोगों को न घरों में पसीने से छुटकारा मिल पा रहा है और न बाहर। रविवार को 13 दिनों बाद पारे ने 38 डिग्री का आंकड़ा छू लिया। प्रदेश में रविवार को प्रथम श्रीगंगानगर और द्वितीय बीकानेर के बाद जैसलमेर तीसरा सबसे गर्म शहर रहा। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 38.0 और न्यूनतम 25.7 डिग्री रिकॉर्ड किया। इससे पहले पिदले महीने की 27 तारीख को अधिकतम तापमान 39.0 डिग्री दर्ज हुआ था। उसके बाद से यह उतार पर रहा। रविवार सुबह से वातावरण में नमी का प्रभाव था, जो शाम तक बना रहा। हवा में नमी का प्रतिशत 62 से 87 के मध्य होने से लोग पसीना-पसीना होते रहे। नमी के कारण पंखों व कूलर से भी शीतलता नहीं मिल पा रही है। दोपहर बाद करीब 2 से शाम 5.30 बजे तक बाजारों में बहुत कम संख्या में लोग नजर आए। शहर भ्रमण पर आ रहे पर्यटकों को भी गर्मी व उमस से असुविधाएं पेश आ रही हैं। वे स्थानीय लोगों से जैसलमेर में बारिश के बारे में जानकारी लेते दिखाई देते हैं।