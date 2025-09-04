जैसलमेर में उमस बढ़ी, 36 डिग्री पार गर्मी ने किया बेहाल

जैसलमेर जिले भर में गुरुवार को दिन भर तपिश और उमस से लोगों का बुरा हाल रहा। सुबह से ही चटक धूप और चुभन भरी गर्मी ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। दोपहर बाद आसमान पर बादल मंडराए, लेकिन उनसे कोई राहत नहीं मिली।
मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे शहरवासी परेशान हैं। इसी बीच जैसलमेर घूमने पहुंचे सैलानी भी गर्मी से निपटने के लिए तरह-तरह के उपाय अपनाते नजर आए। कोई छातों और टोपियों का सहारा लेता दिखा तो कोई धूप से बचने के लिए गलियों में छांव तलाशता रहा।