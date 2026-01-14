ऑयल चोरी के आरोपियों के वाहन को फिल्मी अंदाज में पुलिस के वाहन ने टक्कर मार कर रुकवाया

पुलिस को बुधवार दोपहर सूचना मिली कि कुछ लोग लाठी थाना क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मर से तेल चोरी कर जैसलमेर की तरफ आ रहे हैं। उनके पीछे लाठी थाना इलाके से पुलिस लगी हुई थी। सदर पुलिस ने थईयात फांटा पर नाकाबंदी की। फांटा पर कई वाहन रुके हुए थे। दोपहर करीब 1 बजे संदिग्ध वाहन तेज गति से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने नाकाबंदी तोडऩे के चक्कर में चोरों ने वहां खड़ी गाडिय़ों को टक्कर मारनी शुरू कर दी। इससे वहां खड़े 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना में 2 वकीलों को मामूली चोटें आई। आरोपी रुके नहीं और गाड़ी को भगा ले गए। सदर पुलिस ने उसका पीछा शुरू किया। पुलिस ने अगली नाकाबंदी पर आरोपियों के वाहन को टक्कर मारकर रुकवाया।