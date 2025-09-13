जैसलमेर में पर्यटक मार्गदर्शक, दुकानदार और कलाकारों की पहचान हिन्दी से

थार की सुनहरी रेत में बसा जैसलमेर आज पर्यटन का बड़ा केन्द्र है। यहां आने वाले देशी सैलानियों से संवाद का सबसे सरल माध्यम हिन्दी बन गया है। यही वजह है कि टूर गाइड, शिल्पकार और लोकगायक जैसे कई वर्गों को हिन्दी भाषा के सहारे रोजगार और पहचान दोनों मिल रहे हैं। स्थानीय गाइड राजू सिंह भाटी कहते हैं—हिन्दी के बिना हम अपना काम ही नहीं कर सकते। विदेशी पर्यटक भी आजकल हिन्दी शब्द सीखकर बातचीत करते हैं। अंग्रेज़ी काम आती है, पर असली जुड़ाव हिन्दी से ही होता है। जैसलमेर बाजार में हस्तशिल्प से जुड़े हाजी खां शिल्पकार बताते हैं—देशभर से ग्राहक आते हैं। वे हिन्दी में बात करके सामान समझते और खरीदते हैं मंगणियार समुदाय के लोकगायक इकराम खान का कहना है—हम राजस्थानी और सूफियाना गीत गाते हैं, पर जब हिन्दी में गाते हैं तो श्रोताओं की तालियां दोगुनी हो जाती हैं। हिन्दी गीत हमें बड़े मंचों तक ले जाते हैं।

मुख्य बाजार पर दुकान चलाने वाले रामस्वरूप वैश्य कहते हैं—सैलानियों से भाव-ताव और भरोसा हिन्दी में ही बनता है। कई बार विदेशी भी टूटी-फूटी हिन्दी बोलकर सौदा करते हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है।