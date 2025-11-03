Patrika LogoSwitch to English

रामदेवरा में यात्रियों को सफर के लिए सिर्फ रेलों का ही सहारा

रामदेवरा कस्बे में इन दिनों निजी बसों की हड़ताल से यात्रियों को परेशानी होनी हो रही है। हड़ताल के बाद यात्रियों के लिए सिर्फ रेलों का ही सहारा है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Nov 03, 2025

रामदेवरा कस्बे में इन दिनों निजी बसों की हड़ताल से यात्रियों को परेशानी होनी हो रही है। हड़ताल के बाद यात्रियों के लिए सिर्फ रेलों का ही सहारा है। रोडवेज बसों की रामदेवरा में कोई व्यवस्था नहीं है। सभी रेलों में यात्रियों की भीड़ दिखाई दे रही हैं। गौरतलब है कि बस ऑपरेटर की हड़ताल के कारण यात्रियों की मुश्किलें अवश्य बढ़ गईं। सूरत निवासी श्याम परमार ने बताया कि दो दिन की यात्रा के लिए ट्रेन से रामदेवरा आए थे। अब वापसी में भी ट्रेन से ही जाएंगे। सफर में कोई परेशानी नहीं हुई। अजमेर के व्योम शर्मा ने कहा कि रानीखेत एक्सप्रेस रेल से रामदेवरा आए थे। अब वापस रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन से ही जाएंगे। रामदेवरा में रोडवेज बस की व्यवस्था नहीं होने पर यात्रियों को पोकरण जाकर रोडवेज बस में यात्रा करनी पड़ रही है।

रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़

निजी बस ऑपरेटर की राज्य व्यापी हड़ताल के बाद अब रोजमर्रा के कार्य के लिए जोधपुर जाने वाले स्थानीय लोगों को भी निजी बसों के बजाय रेलों में सफर करना पड़ रहा है। रामदेवरा में रोडवेज की बसे जोधपुर रूट के लिए एक ही बस है। रामदेवरा से सीधे जोधपुर रूट पर सभी निजी बसें ही सफर करती है। ऐसे में निजी बस ऑपरेटर की हड़ताल के बाद भी रोडवेज ने रामदेवरा में रोडवेज की अतिरिक्त बसें संचालित नहीं की। ऐसे में यात्रियों को रेलों से जोधपुर और उसके आगे का सफर करना पड़ा।

Published on:

03 Nov 2025 08:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / रामदेवरा में यात्रियों को सफर के लिए सिर्फ रेलों का ही सहारा

