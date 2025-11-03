रामदेवरा में यात्रियों को सफर के लिए सिर्फ रेलों का ही सहारा

रामदेवरा कस्बे में इन दिनों निजी बसों की हड़ताल से यात्रियों को परेशानी होनी हो रही है। हड़ताल के बाद यात्रियों के लिए सिर्फ रेलों का ही सहारा है। रोडवेज बसों की रामदेवरा में कोई व्यवस्था नहीं है। सभी रेलों में यात्रियों की भीड़ दिखाई दे रही हैं। गौरतलब है कि बस ऑपरेटर की हड़ताल के कारण यात्रियों की मुश्किलें अवश्य बढ़ गईं। सूरत निवासी श्याम परमार ने बताया कि दो दिन की यात्रा के लिए ट्रेन से रामदेवरा आए थे। अब वापसी में भी ट्रेन से ही जाएंगे। सफर में कोई परेशानी नहीं हुई। अजमेर के व्योम शर्मा ने कहा कि रानीखेत एक्सप्रेस रेल से रामदेवरा आए थे। अब वापस रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन से ही जाएंगे। रामदेवरा में रोडवेज बस की व्यवस्था नहीं होने पर यात्रियों को पोकरण जाकर रोडवेज बस में यात्रा करनी पड़ रही है।