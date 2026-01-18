मोहनगढ़ में ठंड बढ़ने से बीमारियों का सितम, लग रही मरीजों की भीड़

लगातार कई दिनों से चल रही कड़ाके की ठंड ने आमजन की सेहत पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में गिरावट और सुबह के समय घने कोहरे के कारण सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ओपीडी पर मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। सुबह ओपीडी खुलते ही मरीजों की कतारें लग जाती हैं, जिनमें बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की संख्या अधिक दिखाई दे रही है।