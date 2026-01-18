मोहनगढ़ में ठंड बढ़ने से बीमारियों का सितम, लग रही मरीजों की भीड़

लगातार कई दिनों से चल रही कड़ाके की ठंड ने आमजन की सेहत पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में गिरावट और सुबह के समय घने कोहरे के कारण सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ओपीडी पर मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। सुबह ओपीडी खुलते ही मरीजों की कतारें लग जाती हैं, जिनमें बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की संख्या अधिक दिखाई दे रही है।
वायरल संक्रमण के मामलों में वृद्धि के कारण अस्पताल में कार्यरत एकमात्र चिकित्सक पूरे दिन मरीजों की जांच में व्यस्त रहता है।नहरी क्षेत्र सहित दूर-दराज़ गांवों और ढाणियों से लोग बस, जीप, ट्रैक्टर-ट्रॉली और निजी वाहनों के माध्यम से अस्पताल पहुंच रहे हैं। कई मरीजों को लंबी दूरी तय कर उपचार लेना पड़ रहा है, जिससे परेशानी बढ़ी है। वर्तमान में मुख्यत: सर्दी, जुकाम, बुखार और सांस संबंधी शिकायत वाले मरीजों की संख्या अधिक दर्ज की जा रही है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी डॉ. मनोहरसिंह भाटी ने लोगों को ठंड से बचाव हेतु गर्म कपड़े पहनने, ठंडे खाद्य पदार्थों से परहेज करने तथा आवश्यक होने पर तुरंत चिकित्सा सलाह लेने की अपील की है।
