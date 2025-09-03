जैसलमेर भूमिहीनों के साथ अन्याय अस्वीकार्य, भाटी ने सदन में उठाई आवाज

इससे एक मुरबा, जिसकी कीमत पहले एक लाख थी, 12 से 35 लाख तक पहुंच गई। वहीं प्रति बीघा दर 4 हजार से बढ़कर 50 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक कर दी गई। भाटी के अनुसार यह वृद्धि 1200 से 3500 प्रतिशत तक है, जो विशेष और नीलामी श्रेणी से भी अधिक है। इस निर्णय में न तो जनप्रतिनिधियों से राय ली गई और न ही मंत्री को विश्वास में लिया गया। विधायक ने कहा कि यह स्थानीय लोगों के साथ बड़ा अन्याय है। उन्होंने सरकार से मांग की कि 11 अगस्त का नोटिफिकेशन तुरंत रद्द किया जाए और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। भाटी ने बताया कि उन्होंने हाल ही में इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया था और मुख्यमंत्री ने आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि दशकों से इंतजार कर रहे भूमिहीन आवेदकों पर इतना भारी आर्थिक बोझ डालना अस्वीकार्य है। उम्मीद है कि सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र सुधारात्मक कदम उठाएगी।