140 करोड़ से पुनर्विकसित जैसलमेर स्टेशन का निरीक्षण, एयरपोर्ट स्तर की सुविधाएं

स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को नए युग के अनुरूप अपग्रेड किया गया है। दस लिफ्टें और दस एस्केलेटर्स स्थापित किए गए हैं। प्लेटफॉर्मों के बीच सुगम आवागमन के लिए छह मीटर चौड़ाई वाले दो नए फुट ओवरब्रिज बनाए गए हैं। तीनों प्लेटफॉर्मों पर दस हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र को कवर किया गया है। बड़ा सर्कुलेटिंग एरिया तथा एयर कॉनकोर्स विकसित किया गया है, जिसमें 480 वर्ग मीटर क्षेत्र वाणिज्यिक उपयोग के लिए आरक्षित है।

निरीक्षण में सीपीएम, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर, दूरसंचार अधिकारी, यांत्रिक इंजीनियर सहित निर्माण और तकनीकी इकाइयों के सुपरवाइजर उपस्थित रहे। उम्मीद जताई जा रही है कि पुनर्विकसित स्टेशन के पूरा होने के बाद जैसलमेर यात्रियों को उच्च गुणवत्ता और हेरिटेज स्पर्श वाली नई रेल सुविधाओं का अनुभव देगा।