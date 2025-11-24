140 करोड़ से पुनर्विकसित जैसलमेर स्टेशन का निरीक्षण, एयरपोर्ट स्तर की सुविधाएं

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी और प्रधान कार्यालय से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण राजीव श्रीवास्तव ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जैसलमेर रेलवे स्टेशन का विस्तृत निरीक्षण किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तैयार हो रहा यह स्टेशन आधुनिक यात्री सुविधाओं और हेरिटेज आर्किटेक्चर का अनूठा मेल प्रस्तुत करने जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने विभिन्न निर्माण कार्यों का गहन अवलोकन करते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण ने भी कार्यों की गति, गुणवत्ता और फिनिशिंग पर विशेष जोर देते हुए जल्द से जल्द अंतिम चरण पूरा करने को कहा। जैसलमेर स्टेशन का पुनर्विकास 140 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी उच्चस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। पर्यटन और सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण इस स्टेशन को आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है, जिससे प्रतिदिन 35 हजार से अधिक यात्रियों को सुगम और आरामदायक माहौल मिल सकेगा। स्टेशन का उद्घाटन जल्द प्रस्तावित है।
नवनिर्मित स्टेशन भवन, लगभग 8327 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार किया गया है। भवन के बाहरी हिस्से में जैसलमेर के प्रसिद्ध पीले पत्थर का उपयोग किया गया है, जो पारंपरिक स्थापत्य शैली को उभारता है। विशाल प्रवेश और निकास द्वार स्टेशन को अनूठी हेरिटेज पहचान प्रदान करते हैं।
स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को नए युग के अनुरूप अपग्रेड किया गया है। दस लिफ्टें और दस एस्केलेटर्स स्थापित किए गए हैं। प्लेटफॉर्मों के बीच सुगम आवागमन के लिए छह मीटर चौड़ाई वाले दो नए फुट ओवरब्रिज बनाए गए हैं। तीनों प्लेटफॉर्मों पर दस हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र को कवर किया गया है। बड़ा सर्कुलेटिंग एरिया तथा एयर कॉनकोर्स विकसित किया गया है, जिसमें 480 वर्ग मीटर क्षेत्र वाणिज्यिक उपयोग के लिए आरक्षित है।
निरीक्षण में सीपीएम, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर, दूरसंचार अधिकारी, यांत्रिक इंजीनियर सहित निर्माण और तकनीकी इकाइयों के सुपरवाइजर उपस्थित रहे। उम्मीद जताई जा रही है कि पुनर्विकसित स्टेशन के पूरा होने के बाद जैसलमेर यात्रियों को उच्च गुणवत्ता और हेरिटेज स्पर्श वाली नई रेल सुविधाओं का अनुभव देगा।
