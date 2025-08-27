Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

पोकरण में रुक-रुककर बारिश, 11 एमएम रिकॉर्ड

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 27, 2025

पोकरण कस्बे में लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी तेज बारिश का दौर चला। मंगलवार को हुई तेज बारिश के बाद पूरी रात ठंडी हवा चलती रही। बुधवार को सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही से मौसम धूप छांव का बना हुआ था। दोपहर बाद करीब 3 बजे आसमान में काली घनघोर घटाएं छाने लगी। करीब 4 बजे काले बादलों के कारण दिन में अंधेरा छा गया। जिससे वाहन चालकों को दिन में भी लाइटें चालू कर आवागमन करना पड़ा। करीब 4.30 बजे तेज बौछारों के साथ बारिश शुरू हुई, जो 10 मिनट तक जारी रही। इसके बाद 5.30 बजे फिर तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जो करीब आधे घंटे तक जारी रहा। बारिश से छतों से परनाले चलने लगे और सड़कों पर पानी जमा हो गया। तेज ठंडी हवा चलने से मौसम सुहावना हो गया। कस्बे के तहसील कार्यालय में लगे रेनगेज के अनुसार 11 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई।

श्रद्धालु हुए परेशान

रामदेवरा गांव में चल रहे भादवा मेले के दौरान पदयात्रियों की रेलमपेल लगी हुई है। बारिश के दौरान पदयात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अचानक हुई बारिश से पदयात्री रेनकोट पहनते और सुरक्षित स्थानों की शरण लेते नजर आए। इसी प्रकार श्रद्धालु अपने साथ लिए कपड़े के घोड़ों को भी पॉलिथिन से ढकते देखे गए।

27 Aug 2025

