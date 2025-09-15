जैसलमेर में 5 प्रमुख चौराहों को 2 करोड़ खर्च कर दिया जा रहा कलात्मक रूप, सम मार्ग का हो रहा विस्तार



इन दिनों 4 दर्जन चौराहों पर 4 दर्जन श्रमिक दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। कलात्मक सजावट में स्थानीय संस्कृति और आधुनिक डिजाइन का संगम देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में हजारों देशी-विदेशी पर्यटकों का आगमन सीमांत शहर में होगा। उनके सामने शहर की छवि को चमकाने में नगर परिषद के साथ नगर विकास न्यास काम में लगा है।