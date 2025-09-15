Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर में 5 प्रमुख चौराहों को 2 करोड़ खर्च कर दिया जा रहा कलात्मक रूप, सम मार्ग का हो रहा विस्तार

जैसलमेर जिले में 5 प्रमुख चौराहों को 2 करोड़ से अधिक खर्च कर कलात्मक रूप दिया जा रहा है। खमा घणी सर्कल तैयार हो चुकी है और अन्य पर कार्य जारी है। जैसलमेरी पत्थर से सजावट हो रही है। सम मार्ग दोहरीकरण से सफर तेज, सुरक्षित और हादसों में कमी की उम्मीद जताई जा रही है।

जैसलमेर

Arvind Rao

Sep 15, 2025

Jaisalmer
विजय स्तंभ सर्कल पर चल रहा कार्य (फोटो- पत्रिका)

जैसलमेर: स्वर्णनगरी के प्रमुख मार्गों पर चौराहों के दिन फिरने वाले हैं। कुल पांच चौराहों पर 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत खर्च कर उन्हें कलात्मक ढंग से सजाया-संवारा जा रहा है। जोधपुर और बाड़मेर मार्ग की ओर जाने वाले खमा घंणी सर्कल का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि चार अन्य सर्कलों का कार्य प्रगति पर है।


इन दिनों 4 दर्जन चौराहों पर 4 दर्जन श्रमिक दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। कलात्मक सजावट में स्थानीय संस्कृति और आधुनिक डिजाइन का संगम देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में हजारों देशी-विदेशी पर्यटकों का आगमन सीमांत शहर में होगा। उनके सामने शहर की छवि को चमकाने में नगर परिषद के साथ नगर विकास न्यास काम में लगा है।

ये भी पढ़ें

7 वर्ष पूर्व किया गया था चौराहों व गलियों का नामकरण, न लग पाए बोर्ड न मिल पा रही जानकारी
जैसलमेर
image


गड़ीसर चौराहा से जोधपुर और बाड़मेर जाने वाले मार्गों से ठीक पहले खमा घणी नाम से सर्कल का निर्माण करवाया जा चुका है। उसके थोड़ी दूरी पर दो अन्य सर्कलों को नए अंदाज में तैयार करवाया जा रहा है। दूसरी ओर पंचायत समिति सम चौराहा और सम मार्ग पर विजय स्तंभ सर्कल की कायापलट का काम भी प्रगति पर है।


पीले पत्थर की चमक


चौराहों के नवनिर्माण में स्वर्ण के समान चमक बिखेरने वाले जैसलमेरी पत्थरों पर कलात्मकता का समावेश किया जा रहा है। यह सभी चौराहे पर्यटकों की आवाजाही के प्रमुख मार्गों पर बने हैं। इन जगहों से जैसलमेर भ्रमण पर आने वाले लगभग सभी पर्यटक पहुंचते हैं। हालांकि, अभी तक सबसे प्रमुख हनुमान चौराहा का काम शुरू नहीं करवाया जा सका है।


बताया जाता है कि इसकी डिजाइन को फिर से तैयार करवाया जाएगा। ऐसे ही किशन सिंह भाटी बस स्टैंड चौराहा के सर्कल का टेंडर फिर से निकाले जाने की जानकारी है। उसके बाद ही यह काम हाथ में लिया जाएगा। एयरफोर्स चौराहा सर्कल का काम भी अब तक शुरू नहीं हो सका है।


सुविधाजनक हुई सड़क


जैसलमेर घूमने आने वाले अधिकांश सैलानी सम सेंड ड्यून्स की सैर करने अवश्य जाते हैं। सम मार्ग पर पर्यटकों की भारी आवाजाही को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मार्ग का दोहरीकरण पूरा हो चुका है, जिससे जैसलमेर से सेंड ड्यून्स तक जाने में अब कम समय लग रहा है।


वहीं, सड़क पहले से सुरक्षित भी हुई है। जैसलमेर के मूमल ट्यूरिस्ट बंगलो से सेंड ड्यून्स की ओर जाने वाले मार्ग के बीच डिवाइडर निर्माण होने से इस मार्ग पर आए दिन होने वाले हादसों में भी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

पोकरण में एक दशक में अतिक्रमणों की हुई भरमार
जैसलमेर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 01:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर में 5 प्रमुख चौराहों को 2 करोड़ खर्च कर दिया जा रहा कलात्मक रूप, सम मार्ग का हो रहा विस्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.