पोकरण में एक दशक में अतिक्रमणों की हुई भरमार

पोकरण कस्बे में सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। करीब डेढ़ दशक पूर्व हुई अतिक्रमणों की शुरुआत सरकारी भूमि को निगलती जा रही है। इसके बावजूद जिम्मेदारों को मानो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गौरतलब है कि 2009 में कस्बे में फलसूंड रोड के किनारे अतिक्रमणों की शुरुआत हुई थी। सरकार की ओर से अवैध कब्जों को नियमन के दिए आदेश के बाद सरकारी भूमि पर रातों-रात मकान खड़े होने लगे थे। सरकार की ओर से इन कब्जों का नियमन करने के साथ कॉलोनी में कई विकास कार्य करवाए गए। ऐसे में अतिक्रमण की प्रवृत्ति लगातार आगे बढ़ती गई। कई लोगों ने उस समय भूमि पर अतिक्रमण कर मकान खड़े कर दिए तो कुछ ने केवल कब्जा कर छोड़ दिया और बीते कुछ वर्षों में कार्रवाई नहीं होने पर मकान बनाने शुरू किए है। बीते डेढ़ दशक में नगरपालिका की कई बीघा भूमि अतिक्रमण की गिरफ्त में जा चुकी है।