Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर: शक्तिपीठों पर उमड़ा आस्था का ज्वार

जैसलमेर जिले भर के देवी मंदिरों व शक्तिपीठों में शनिवार को दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की रेलमपेल शुरू हो गई, जो देर शाम तक बनी रही।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 06, 2025

जैसलमेर जिले भर के देवी मंदिरों व शक्तिपीठों में शनिवार को दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की रेलमपेल शुरू हो गई, जो देर शाम तक बनी रही। श्रद्धालुओं ने घरों में भी पूजा-अर्चना की और सपरिवार विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन किए। ईष्ट के प्रति अटूट आस्था, माहौल में गूंजते जयकारे, श्रद्धा व आस्था के माहौल में भक्ति सागर में सराबोर दर्शनार्थी...। जैसलमेर जिले में भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन शनिवार को शक्तिपीठों व देवी मंदिरों में आस्था का ज्वार उफान पर दिखाई दिया। शहर के गफूर भट्टïा स्थित कालेडूंगरराय, कालेडूंगरराय खेजडिय़ा मंदिर, सुखिया नाडा थान, मलका प्रोल स्थित पनोधराय मंदिर एवं विभिन्न मंदिरों में दिन भर भक्तों की चहल-पहल बनी रही। इसी तरह तेमड़ेराय, गजरुप सागर, भादरिया, देगराय, नभडूंगर राय मंदिर में दिन भर भक्तों की रेलमपेल देखने को मिली। शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र व दूर-दराज के क्षेत्रों से लोग मंदिरों में मनोकामनाएं लेकर पहुंचे और विधिवत पूजा-अर्चना की। जैसलमेर से करीब 27 किमी दूर स्थित कालेडूंगरराय मंदिर में आयोजित मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना भी की। इससे पूर्व मेला स्थलों पर सजावट की गई थी। कई दर्शनाथी पैदल ही विभिन्न मंदिरों के दर्शन करते हुए कालेडूंगरराय मंदिर पहुंचे। मार्ग में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए पानी, चाय व नाश्ते की व्यवस्था भी श्रद्धालुओं ने की। उधर, स्वर्णनगरी के देवी मंदिरों में भी काफी भीड़ रही।09:12 PM

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 09:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर: शक्तिपीठों पर उमड़ा आस्था का ज्वार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट