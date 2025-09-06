जैसलमेर: शक्तिपीठों पर उमड़ा आस्था का ज्वार

जैसलमेर जिले भर के देवी मंदिरों व शक्तिपीठों में शनिवार को दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की रेलमपेल शुरू हो गई, जो देर शाम तक बनी रही। श्रद्धालुओं ने घरों में भी पूजा-अर्चना की और सपरिवार विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन किए। ईष्ट के प्रति अटूट आस्था, माहौल में गूंजते जयकारे, श्रद्धा व आस्था के माहौल में भक्ति सागर में सराबोर दर्शनार्थी...। जैसलमेर जिले में भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन शनिवार को शक्तिपीठों व देवी मंदिरों में आस्था का ज्वार उफान पर दिखाई दिया। शहर के गफूर भट्टïा स्थित कालेडूंगरराय, कालेडूंगरराय खेजडिय़ा मंदिर, सुखिया नाडा थान, मलका प्रोल स्थित पनोधराय मंदिर एवं विभिन्न मंदिरों में दिन भर भक्तों की चहल-पहल बनी रही। इसी तरह तेमड़ेराय, गजरुप सागर, भादरिया, देगराय, नभडूंगर राय मंदिर में दिन भर भक्तों की रेलमपेल देखने को मिली। शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र व दूर-दराज के क्षेत्रों से लोग मंदिरों में मनोकामनाएं लेकर पहुंचे और विधिवत पूजा-अर्चना की। जैसलमेर से करीब 27 किमी दूर स्थित कालेडूंगरराय मंदिर में आयोजित मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना भी की। इससे पूर्व मेला स्थलों पर सजावट की गई थी। कई दर्शनाथी पैदल ही विभिन्न मंदिरों के दर्शन करते हुए कालेडूंगरराय मंदिर पहुंचे। मार्ग में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए पानी, चाय व नाश्ते की व्यवस्था भी श्रद्धालुओं ने की। उधर, स्वर्णनगरी के देवी मंदिरों में भी काफी भीड़ रही।09:12 PM