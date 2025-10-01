Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर एयरपोर्ट का सन्नाटा टूटा, दिल्ली के लिए नियमित विमान सेवा शुरू

जैसलमेर के सिविल एयरपोर्ट पर पिछले महीनों से जारी सन्नाटा बुधवार को आखिरकार टूट गया। विंटर शेड्यूल के तहत जैसलमेर और दिल्ली के बीच इंडिगो एयरलाइन्स की ओर से नियमित विमान सेवा का आगाज हर्षपूर्ण माहौल में हुआ।

2 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 01, 2025

जैसलमेर के सिविल एयरपोर्ट पर पिछले महीनों से जारी सन्नाटा बुधवार को आखिरकार टूट गया। विंटर शेड्यूल के तहत जैसलमेर और दिल्ली के बीच इंडिगो एयरलाइन्स की ओर से नियमित विमान सेवा का आगाज हर्षपूर्ण माहौल में हुआ। दिल्ली से आए 186 सीटर विमान से 185 यात्री जैसलमेर पहुंचे जबकि लौटती फ्लाइट में 115 यात्रियों ने उड़ान भरी। दिल्ली से सुबह 11.45 बजे उडकऱ विमान 1.00 बजे जैसलमेर एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा यानी महज सवा घंटे में पश्चिमी सीमा पर बसे जैसलमेर से यात्रियों का देश की राजधानी पहुंचना मुमकिन हो गया। वापसी में 1.30 बजे विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। एयरपोर्ट पहुंचने पर यात्रियों का तिलक कर पारम्परिक ढंग से स्वागत किया गया। सुविधापूर्ण हवाई सेवा का उपयोग कर जैसलमेर पहुंचने वाले यात्रियों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए। आगामी 26 अक्टूबर से जैसलमेर से दिल्ली के साथ जयपुर, मुम्बई, बंगलुरु और हैदराबाद के लिए भी विमान सेवा सुलभ हो जाएगी। जैसलमेर से हवाई सेवा की सुविधा मिलने से पर्यटन व्यवसायियों में खुशी का माहौल है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि, इससे पर्यटन क्षेत्र को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही उनकी निगाहें अब 26 अक्टूबर पर टिकी है, जब कई बड़े शहरों के लिए जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही का दौर शुरू हो जाएगा।

पर्यटन के लिए बूस्टर डोज

हवाई सेवाओं की शुरुआत को जैसलमेर पर्यटन के लिए बहुत लाभदायक माना जा रहा है। सडक़ व रेल मार्ग से दूरी के चलते अनेक देशी-विदेशी सैलानी चाहते हुए भी समयाभाव के कारण स्वर्णनगरी भ्रमण पर नहीं आ पाते है। माना जा रहा है कि ऐसे सैलानियों को हवाई सेवा की सुविधा मिलने से वे जैसलमेर पहुंच सकेंगे। ऐसे में यहां पर्यटन व्यवसाय में धन का प्रवाह बढ़ेगा। इसी क्रम में 26 अक्टूबर से जैसलमेर को देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाले मुम्बई, दक्षिण के बड़े शहरों बंगलुरु और हैदराबाद और प्रदेश की राजधानी जयपुर के लिए विमान सुविधा मिलने से पर्यटन में और तेजी आएगी। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों के लोगों व स्थानीय जैसलमेर व पड़ोसी बाड़मेर जिलों के लोगों को भी बड़ी सुविधा मिल सकेगी। इस सीजन में इंडिगो के साथ स्पाइसजेट व एयर इंडिया कम्पनियां भी विमान सेवाओं का संचालन करेंगी।

अच्छी हुई शुरुआत

जैसलमेर-दिल्ली के बीच नियमित विमान सेवा आज से शुरू हो गई है। पहले दिन अच्छी संख्या में यात्री पहुंचे हैं। आगामी 26 तारीख से चार बड़े शहरों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

  • प्रमोद मीणा, निदेशक, सिविल एयरपोर्ट, जैसलमेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 09:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर एयरपोर्ट का सन्नाटा टूटा, दिल्ली के लिए नियमित विमान सेवा शुरू

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुने एकली मेलिने तू रामे.. पर भाव विभोर हुए श्रद्धालु

जैसलमेर

युद्ध का मैदान हो या खेल का मैदान, पाकिस्तान को हमारे से मुंह की खानी पड़ेगी: एमएस बिट्टा

जैसलमेर

दशहरा: अहंकार के प्रतीक पुतलों का होगा दहन, दिखेंगे आतिशी नजारें

जैसलमेर

अंबे जय जगदंबे माता” पर झूमे बच्चे और युवा

जैसलमेर

घायल को आर्थिक पैकेज सहित अन्य मांगें मानी, लखा में धरना समाप्त

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.