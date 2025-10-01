जैसलमेर एयरपोर्ट का सन्नाटा टूटा, दिल्ली के लिए नियमित विमान सेवा शुरू

जैसलमेर के सिविल एयरपोर्ट पर पिछले महीनों से जारी सन्नाटा बुधवार को आखिरकार टूट गया। विंटर शेड्यूल के तहत जैसलमेर और दिल्ली के बीच इंडिगो एयरलाइन्स की ओर से नियमित विमान सेवा का आगाज हर्षपूर्ण माहौल में हुआ। दिल्ली से आए 186 सीटर विमान से 185 यात्री जैसलमेर पहुंचे जबकि लौटती फ्लाइट में 115 यात्रियों ने उड़ान भरी। दिल्ली से सुबह 11.45 बजे उडकऱ विमान 1.00 बजे जैसलमेर एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा यानी महज सवा घंटे में पश्चिमी सीमा पर बसे जैसलमेर से यात्रियों का देश की राजधानी पहुंचना मुमकिन हो गया। वापसी में 1.30 बजे विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। एयरपोर्ट पहुंचने पर यात्रियों का तिलक कर पारम्परिक ढंग से स्वागत किया गया। सुविधापूर्ण हवाई सेवा का उपयोग कर जैसलमेर पहुंचने वाले यात्रियों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए। आगामी 26 अक्टूबर से जैसलमेर से दिल्ली के साथ जयपुर, मुम्बई, बंगलुरु और हैदराबाद के लिए भी विमान सेवा सुलभ हो जाएगी। जैसलमेर से हवाई सेवा की सुविधा मिलने से पर्यटन व्यवसायियों में खुशी का माहौल है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि, इससे पर्यटन क्षेत्र को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही उनकी निगाहें अब 26 अक्टूबर पर टिकी है, जब कई बड़े शहरों के लिए जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही का दौर शुरू हो जाएगा।
हवाई सेवाओं की शुरुआत को जैसलमेर पर्यटन के लिए बहुत लाभदायक माना जा रहा है। सडक़ व रेल मार्ग से दूरी के चलते अनेक देशी-विदेशी सैलानी चाहते हुए भी समयाभाव के कारण स्वर्णनगरी भ्रमण पर नहीं आ पाते है। माना जा रहा है कि ऐसे सैलानियों को हवाई सेवा की सुविधा मिलने से वे जैसलमेर पहुंच सकेंगे। ऐसे में यहां पर्यटन व्यवसाय में धन का प्रवाह बढ़ेगा। इसी क्रम में 26 अक्टूबर से जैसलमेर को देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाले मुम्बई, दक्षिण के बड़े शहरों बंगलुरु और हैदराबाद और प्रदेश की राजधानी जयपुर के लिए विमान सुविधा मिलने से पर्यटन में और तेजी आएगी। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों के लोगों व स्थानीय जैसलमेर व पड़ोसी बाड़मेर जिलों के लोगों को भी बड़ी सुविधा मिल सकेगी। इस सीजन में इंडिगो के साथ स्पाइसजेट व एयर इंडिया कम्पनियां भी विमान सेवाओं का संचालन करेंगी।
जैसलमेर-दिल्ली के बीच नियमित विमान सेवा आज से शुरू हो गई है। पहले दिन अच्छी संख्या में यात्री पहुंचे हैं। आगामी 26 तारीख से चार बड़े शहरों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
