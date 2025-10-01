जैसलमेर एयरपोर्ट का सन्नाटा टूटा, दिल्ली के लिए नियमित विमान सेवा शुरू

जैसलमेर के सिविल एयरपोर्ट पर पिछले महीनों से जारी सन्नाटा बुधवार को आखिरकार टूट गया। विंटर शेड्यूल के तहत जैसलमेर और दिल्ली के बीच इंडिगो एयरलाइन्स की ओर से नियमित विमान सेवा का आगाज हर्षपूर्ण माहौल में हुआ। दिल्ली से आए 186 सीटर विमान से 185 यात्री जैसलमेर पहुंचे जबकि लौटती फ्लाइट में 115 यात्रियों ने उड़ान भरी। दिल्ली से सुबह 11.45 बजे उडकऱ विमान 1.00 बजे जैसलमेर एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा यानी महज सवा घंटे में पश्चिमी सीमा पर बसे जैसलमेर से यात्रियों का देश की राजधानी पहुंचना मुमकिन हो गया। वापसी में 1.30 बजे विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। एयरपोर्ट पहुंचने पर यात्रियों का तिलक कर पारम्परिक ढंग से स्वागत किया गया। सुविधापूर्ण हवाई सेवा का उपयोग कर जैसलमेर पहुंचने वाले यात्रियों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए। आगामी 26 अक्टूबर से जैसलमेर से दिल्ली के साथ जयपुर, मुम्बई, बंगलुरु और हैदराबाद के लिए भी विमान सेवा सुलभ हो जाएगी। जैसलमेर से हवाई सेवा की सुविधा मिलने से पर्यटन व्यवसायियों में खुशी का माहौल है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि, इससे पर्यटन क्षेत्र को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही उनकी निगाहें अब 26 अक्टूबर पर टिकी है, जब कई बड़े शहरों के लिए जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही का दौर शुरू हो जाएगा।