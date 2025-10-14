जैसलमेर बस अग्निकांड : बड़ी संख्या में मौत की आशंका, गंभीर मरीज जोधपुर रेफर, देखें हादसे की भयावह तस्वीरें

हादसे के करीब आर्मी एरिया होने की वजह से तुरंत आर्मी के जवान मौके पर पहुंच गए और घायलों को पहले आर्मी अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद जैसलमेर भेजा गया। वहीं अब ज्यादा गंभीर मरीजों को जोधपुर भेजा जा रहा है। कई एंबुलेंस गंभीर मरीजों को लेकर जोधपुर के लिए रवाना हो चुकी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, कुल 9 मरीजों को जोधपुर रेफर किया गया है। वहीं जैसलमेर की जवाहर अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई है। मौके पर जिले के लगभग सभी आलाधिकारी मौजूद हैं।