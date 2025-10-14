जैसलमेर बस अग्निकांड : बड़ी संख्या में मौत की आशंका, गंभीर मरीज जोधपुर रेफर, देखें हादसे की भयावह तस्वीरें

जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना होती एंबुलेंस (फोटो-पत्रिका)
जैसलमेर। वार म्यूजियम के पास प्राइवेट बस में लगी आग के मामले में बड़ी संख्या में मौत की आशंका जताई जा रही है। पोखरण से विधायक महंत प्रताप पुरी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर जानकारी साझा की है। इसके अलावा मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बड़ी संख्या में मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल अभी तक किन लोगों की मौत हुई है। पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है।
विधायक महंत प्रताप पुरी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि 'जैसलमेर वार म्यूजियम के पास निजी बस में आग लगने के कारण बड़ी जनहानि हुई। हादसे में कई यात्रियों के घायल होने के समाचार मिले हैं। आज के मेरे सभी कार्यक्रम निरस्त किए जाते हैं। मैं कुछ ही समय में घटना स्थल पहुंच रहा हूं। उसके बाद जवाहर अस्पताल जैसलमेर भी पहुंचकर घायल यात्रियों व उनके परिवारजनों से मिलूंगा। दुःख की इस घड़ी में प्रभु श्री राम सबको संबल प्रदान करें।'
बस रोजाना की तरह जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुई थी। करीब 20 किलोमीटर आगे वार म्यूजियम तक पहुंची थी। इसी दौरान बस के पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं है। हालांंकि, आग की वजह बस के अंदर शार्ट-सर्किट बताई जा रही है। हादसे में 15 लोगों के बुरी तरह जलने की खबर है। इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। बस में कुल 57 लोग सवार थे।
हादसे के करीब आर्मी एरिया होने की वजह से तुरंत आर्मी के जवान मौके पर पहुंच गए और घायलों को पहले आर्मी अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद जैसलमेर भेजा गया। वहीं अब ज्यादा गंभीर मरीजों को जोधपुर भेजा जा रहा है। कई एंबुलेंस गंभीर मरीजों को लेकर जोधपुर के लिए रवाना हो चुकी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, कुल 9 मरीजों को जोधपुर रेफर किया गया है। वहीं जैसलमेर की जवाहर अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई है। मौके पर जिले के लगभग सभी आलाधिकारी मौजूद हैं।
