जैसलमेर बस दुखान्तिका: आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज, 19 तक पुलिस रिमांड पर

जैसलमेर से जोधपुर जाने वाली बस में आग लग जाने की भीषण घटना के मामले में पुलिस ने बस मालिक के साथ बस चालक को गुरुवार को न्यायालय में पेश कर 19 तक पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बॉडी बनाने वाली जोधपुर स्थित फर्म के मालिक को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से न्यायालय ने उसे 19 तक पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिया। गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में आग में जल कर खाक हुई बस के चालक शौकत खां पुत्र शेर खां निवासी मडला कला, फलोदी और बस मालिक तुराब अली पुत्र बरकत खान निवासी विनायक नगर चित्तौडगढ़़ हाल जोधपुर को दस्तयाब करने के बाद गिरफ्तार किया। इसी कड़ी में उक्त बस की बॉडी बनाने वाले कोच वक्र्स के मालिक मनीष जैन को गत गुरुवार दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया और शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया। मनीष जैन के कोच वक्र्स को प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर की ओर से सीज भी किया जा चुका है।