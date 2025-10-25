जैसलमेर में बस दुखान्तिका: एक और झुलसे व्यक्ति की मृत्यु, अब तक 27 का दम टूटा

अस्पताल सूत्रों के अनुसार गत 14 अक्टूबर की दोपहर हादसे में जोधपुर के गंगाणा निवासी इकबाल (42) पुत्र अली खान 40-45 प्रतिशत झुलस गया था। तब से वह एमजीएच की बर्न यूनिट में भर्ती था। 11 दिन तक जिंदगी के लिए संघर्ष करने के बाद शुक्रवार देर रात उसकी मृत्यु हो गई। शव मोर्चरी में रखवा दिया गया, जहां शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंपा गया।