जैसलमेर

जैसलमेर: रात में कम हुई सर्दी… 2.6 डिग्री बढ़ा पारा

स्वर्णनगरी में मौसम की चाल में फिर नया परिवर्तन देखने को मिला है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Nov 25, 2025

स्वर्णनगरी में मौसम की चाल में फिर नया परिवर्तन देखने को मिला है। एक तरफ दिन का पारा करीब 1 डिग्री घट गया वहीं न्यूनतम पारे में 2.6 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाने से रात में सर्दी की गहन होती दस्तक में फीकापन आया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 28.2 और न्यूनतम 14.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

जबकि एक दिन पहले सोमवार को यह क्रमश: 29.1 व 11.9 डिग्री रहा था। इस तरह से दिन में हवा में शीतलता होने व धूप की तल्खी में कमी आने से पारा भी करीब 1 डिग्री कम हो गया वहीं रात में शीतलता में कमी आने से विगत दिनों से बढ़ रहे सर्दी के अहसास में कटौती हुई। दूसरी तरफ दिन का पारा लगातार 30 डिग्री से कम होने से सैलानियों को स्वर्णनगरी भ्रमण का ज्यादा लुत्फ आ रहा है। स्थानीय बाशिंदों को भी पसीने से छुटकारा मिल गया है। घरों व दुकानों में पंखें या तो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, अथवा उनकी गति पहले से कम करने का समय आ गया है।

25 Nov 2025 08:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर: रात में कम हुई सर्दी… 2.6 डिग्री बढ़ा पारा

