जैसलमेर: रात में कम हुई सर्दी… 2.6 डिग्री बढ़ा पारा

जबकि एक दिन पहले सोमवार को यह क्रमश: 29.1 व 11.9 डिग्री रहा था। इस तरह से दिन में हवा में शीतलता होने व धूप की तल्खी में कमी आने से पारा भी करीब 1 डिग्री कम हो गया वहीं रात में शीतलता में कमी आने से विगत दिनों से बढ़ रहे सर्दी के अहसास में कटौती हुई। दूसरी तरफ दिन का पारा लगातार 30 डिग्री से कम होने से सैलानियों को स्वर्णनगरी भ्रमण का ज्यादा लुत्फ आ रहा है। स्थानीय बाशिंदों को भी पसीने से छुटकारा मिल गया है। घरों व दुकानों में पंखें या तो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, अथवा उनकी गति पहले से कम करने का समय आ गया है।