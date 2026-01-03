3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर: कांस्टेबल ने सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मार की आत्महत्या

जैसलमेर पुलिस लाइन में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 03, 2026

जैसलमेर पुलिस लाइन में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना से पुलिस महकमे में हडक़म्प मच गया। घटना का खुलासा शनिवार सुबह उस समय हुआ, जब सुबह कांस्टेबल लंबे समय तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया। जानकारी के अनुसार सवाईमाधोपुर निवासी 30 वर्षीय नरेन्द्र मीणा पुलिस लाइन जैसलमेर में तैनात था। वह पुलिस लाइन परिसर में बने अपने आवासीय कमरे में अकेला रह रहा था। बताया जा रहा है कि उसका परिवार इन दिनों सवाईमाधोपुर गया हुआ था।

सुबह जब रोजमर्रा की गतिविधियों के समय भी वह कमरे से बाहर नहीं आया, तो साथियों को संदेह हुआ। सहकर्मियों ने पहले दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। काफी देर तक कोई हलचल नहीं होने पर अनहोनी की आशंका और गहरी हो गई। इसके बाद दरवाजा तोडकऱ जब साथी अंदर पहुंचे, तो कमरे का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। कांस्टेबल का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था। प्रारंभिक तौर पर सामने आया कि उसने अपनी सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। टीम ने कमरे से संबंधित साक्ष्य जुटाए, रिवाल्वर की जांच की और अन्य तकनीकी पहलुओं को खंगाला। पुलिस के अनुसार मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे आत्महत्या के कारणों को लेकर स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है। हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। घटना के बाद शव को सुरक्षित रखवाया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके जैसलमेर पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम व आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

परिवारजनों का इंतजार

घटना बेहद दु:खद है। मृतक के परिवारजनों के आने के बाद ही यह जानकारी सामने आएगी कि कारण क्या रहा होगा? वे ही स्थिति अच्छे से बता पाएंगे। परिवार के सदस्य अभी सवाईमाधोपुर है। मृतक को किसी से भी परेशान किए जाने की कोई बात तो सामने नहीं आई है, फिर भी परिवारजनों के आने के बाद ही असली वजह सामने आ सकेगी।

-अभिषेक शिवहरे, पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 08:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर: कांस्टेबल ने सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मार की आत्महत्या

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर पुलिस लाइन में कांस्टेबल ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, लहूलुहान हालत में ​मिला शव; मचा हड़कंप

Constable-Suicide-Case
जैसलमेर

Jaisalmer News : जैसलमेर के सोनार किले में दहशत, युवाओं ने भीड़ पर ब्लैक लग्जरी गाड़ी दौड़ाई, तीन पिल्लों को कुचला, सैलानी सन्न

Jaisalmer Sonar Fort Terror youth drove a black luxury car crowd Three puppies Death tourists shocked
जैसलमेर

…तो क्या ऐसे माहौल में होगा मरु महोत्सव का आगाज

जैसलमेर

जैसलमेर भ्रमण सुखद, कला बना रही कायल… लेकिन धोखाधड़ी व महंगे दामों से हैरान-परेशान

जैसलमेर

इधर गंदगी, उधर बदहाली: टूटी सड़क भी बनी समस्या..जिम्मेदार अब तक अनजान

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.