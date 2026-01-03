जैसलमेर: कांस्टेबल ने सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मार की आत्महत्या

जैसलमेर पुलिस लाइन में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना से पुलिस महकमे में हडक़म्प मच गया। घटना का खुलासा शनिवार सुबह उस समय हुआ, जब सुबह कांस्टेबल लंबे समय तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया। जानकारी के अनुसार सवाईमाधोपुर निवासी 30 वर्षीय नरेन्द्र मीणा पुलिस लाइन जैसलमेर में तैनात था। वह पुलिस लाइन परिसर में बने अपने आवासीय कमरे में अकेला रह रहा था। बताया जा रहा है कि उसका परिवार इन दिनों सवाईमाधोपुर गया हुआ था।
सुबह जब रोजमर्रा की गतिविधियों के समय भी वह कमरे से बाहर नहीं आया, तो साथियों को संदेह हुआ। सहकर्मियों ने पहले दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। काफी देर तक कोई हलचल नहीं होने पर अनहोनी की आशंका और गहरी हो गई। इसके बाद दरवाजा तोडकऱ जब साथी अंदर पहुंचे, तो कमरे का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। कांस्टेबल का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था। प्रारंभिक तौर पर सामने आया कि उसने अपनी सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। टीम ने कमरे से संबंधित साक्ष्य जुटाए, रिवाल्वर की जांच की और अन्य तकनीकी पहलुओं को खंगाला। पुलिस के अनुसार मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे आत्महत्या के कारणों को लेकर स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है। हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। घटना के बाद शव को सुरक्षित रखवाया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके जैसलमेर पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम व आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
घटना बेहद दु:खद है। मृतक के परिवारजनों के आने के बाद ही यह जानकारी सामने आएगी कि कारण क्या रहा होगा? वे ही स्थिति अच्छे से बता पाएंगे। परिवार के सदस्य अभी सवाईमाधोपुर है। मृतक को किसी से भी परेशान किए जाने की कोई बात तो सामने नहीं आई है, फिर भी परिवारजनों के आने के बाद ही असली वजह सामने आ सकेगी।
-अभिषेक शिवहरे, पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर
