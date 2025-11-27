जैसलमेर: गुनगुनी धूप में शीतल बयार, घटा दिन का तापमान

जिसके चलते लोग धूप सेंकते भी दिखाई दिए। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 26.0 और न्यूनतम 13.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जो एक दिन पहले क्रमश: 27.6 व 12.9 डिग्री रहा था। इस तरह से दिन के तापमान में 1.6 डिग्री की गिरावट आ गई। दिन भर खुशनुमा वातावरण होने से स्थानीय बाशिंदों ने जहां राहत की सांस ली है, वहीं पर्यटकों को भ्रमण में सुविधा मिल रही है। पूर्व में दोपहर में सडक़ों पर होने वाला सूनापन अब रात 9.30 बजे के बाद दिखने लगा है।