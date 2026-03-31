जैसलमेर आगार को मिली पांच नई बसें, तीन नए मार्गों पर संचालन आज से शुरू

नई बसों के साथ जिन तीन मार्गों पर संचालन शुरू किया जा रहा है, वे लंबे समय से मांग में थे। इन मार्गों के शुरू होने से दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों को सीधी बस सेवा मिलेगी। इससे न केवल आमजन को राहत मिलेगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों और सामाजिक जुड़ाव को भी नई गति मिलेगी। जैसलमेर आगार से वर्तमान में करीब 30 बस सेवाएं संचालित हो रही हैं। नई बसों के जुडऩे से इस नेटवर्क का विस्तार हुआ है और यात्रियों को अधिक विकल्प मिलेंगे। विशेष रूप से छोटे कस्बों और गांवों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां नियमित परिवहन अब तक चुनौती बना हुआ था। नई बस सेवाओं की शुरुआत को लेकर जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों में उत्साह देखने को मिल रहा है। एक अप्रेल को विभिन्न मार्गों पर बसों के संचालन के दौरान स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।