वरघोड़े में दिखा श्रद्धालुओं का उत्साह, झांकियां और पुष्पवृष्टि बनी आकर्षण

भगवान महावीर के 2625वें जन्म कल्याणक महोत्सव पर जैन ट्रस्ट और सकल जैन संघ के तत्वावधान में विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। सभापति महेंद्र भाई बाफना ने जानकारी दी कि गच्छाधिपति आचार्य विजय कुलचंद्र सूरीश्वर, आचार्य विजय महानंद सूरीश्वर और आचार्य जिन पूर्णानंद सूरीश्वर के सानिध्य में साधु-साध्वी भगवंत तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। प्रातः शुभ मुहूर्त में भव्य वरघोड़ा निकाला गया। इसमें बैण्ड, भगवान महावीर की तस्वीर, परमात्मा की पालकी, साधु भगवंत, साध्वी भगवंत, श्रावक-श्राविकाएं और मंगल कलश धारण किए महिलाओं की भागीदारी रही। अनेक स्थानों पर चावल की गहुली से वंदन किया गया तथा विभिन्न समाजों ने पुष्पवृष्टि कर स्वागत किया। भगवान महावीर से संबंधित झांकियां आकर्षण का केंद्र बनीं।